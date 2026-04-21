Ya se conoce la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro del sorteo más frecuente de Loterías y Apuestas del Estado.

La Bonoloto ha vuelto a repartir suerte este martes, 21 de abril de 2026. Este sorteo, consolidado como una de las opciones favoritas de los españoles por su bajo coste y su alta frecuencia, ha dejado la siguiente combinación de números agraciados:

01 – 21 – 23 – 25 – 31 – 46

Número Complementario: 20

20 Reintegro: 0

Accesibilidad y frecuencia: las claves de la Bonoloto

Desde su lanzamiento en 1988, la Bonoloto nació con el propósito de ser la «hermana económica» de la Lotería Nacional, permitiendo a los jugadores participar diariamente de lunes a sábado. Su mecánica es sencilla: elegir seis números del 1 al 49. Además, para aquellos que prefieren dejarlo en manos del azar, el sistema permite la «recaudación automática» con combinaciones aleatorias.

El sorteo ofrece diversas categorías de premios, desde el pleno de seis aciertos hasta las categorías inferiores (cinco números más el complementario, cinco, cuatro o tres aciertos), además del siempre agradecido reintegro, que devuelve el importe de la apuesta.

Un sorteo con impacto social

Más allá del azar, la Bonoloto destaca por una gestión solidaria de sus recursos: los premios que no son reclamados por los ganadores no se pierden, sino que se destinan íntegramente a causas sociales y programas de caridad. Esta labor permite la financiación de proyectos destinados a colectivos vulnerables, reforzando el compromiso del sorteo con el bienestar social en España.

Por su equilibrio entre premios frecuentes y accesibilidad, la Bonoloto sigue siendo hoy una de las modalidades de juego más populares y queridas dentro del catálogo de Loterías y Apuestas del Estado.