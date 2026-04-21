Compruebe la combinación ganadora y las estrellas de este sorteo transnacional que ha repartido suerte en toda Europa.

Loterías y Apuestas del Estado ha dado a conocer los resultados del sorteo de Euromillones celebrado hoy, martes 21 de abril de 2026. Esta lotería, famosa por sus botes multimillonarios y su alcance internacional, vuelve a captar la atención de millones de jugadores en los 13 países europeos donde se disputa.

Los números premiados en la jornada de hoy han sido los siguientes:

13 – 16 – 29 – 40 – 47

Estrellas: 3 y 4

Un sorteo con sello europeo

El Euromillones nació en febrero de 2004 de la mano de España, Francia y el Reino Unido, consolidándose rápidamente como el referente de las loterías en el continente. Su mecánica es tan sencilla como emocionante: los participantes seleccionan cinco números entre el 1 y el 50, además de dos estrellas entre el 1 y el 12.

El gran atractivo del juego reside en sus 13 categorías de premios y en la capacidad de su bote para acumularse semana tras semana, alcanzando cifras que superan con creces a los sorteos nacionales tradicionales.

Impacto social más allá de los premios

Además de la posibilidad de cambiar la vida de los acertantes, el Euromillones cumple una función social relevante. Una parte de la recaudación obtenida por la venta de boletos se destina a financiar proyectos sociales, culturales, educativos y de salud en los países participantes, revirtiendo parte de los beneficios en la mejora de infraestructuras y servicios públicos.

Este sorteo no es solo una oportunidad de fortuna, sino un ejemplo de cooperación internacional que logra unir a millones de europeos bajo una misma ilusión cada martes y viernes.