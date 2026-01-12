El exministro de Administraciones Públicas y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha lanzado este lunes un manifiesto en el que reclama un “cambio de rumbo político” en el PSOE, al que responsabiliza del crecimiento de la extrema derecha y de la pérdida de apoyos al socialismo.

El escrito, publicado en sus redes sociales bajo la plataforma Socialdemocracia 21, señala que la actual dirección del partido ha conducido a “una dictadura de las minorías” y aboga por un proyecto socialista autónomo, socialdemócrata y centrado en los problemas de los ciudadanos. “Queremos que el PSOE recupere un proyecto de cambio, ilusionante y mayoritario, abierto a consensos democráticos con sus adversarios políticos en cuestiones de Estado”, se lee en el manifiesto.

La iniciativa, que se presenta sin firmantes, pretende ser “un espacio de encuentro, no de exclusión”, y llama a quienes se consideran socialdemócratas dentro y fuera del PSOE, así como a quienes defienden una izquierda democrática alejada de radicalismos, a sumarse a este proyecto cívico y político.

El manifiesto subraya también la necesidad de construir un proyecto que se sienta “hijo de la transición y de la Constitución, más que nieto de la guerra civil y la dictadura franquista”, en un intento de reforzar los valores democráticos y la cohesión social.

Socialdemocracia 21 se lanza evitando cualquier debate sobre el liderazgo del partido, centrando su mensaje en la reflexión colectiva y en la elaboración de propuestas para “devolver a la política su sentido más noble: servir al bien común”.