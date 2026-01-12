Mark Rushbrook, director de competición de Ford, habla desde Arabia Saudí antes del inicio oficial de su colaboración con Red Bull

Enero se perfila como un mes histórico para Ford, que combina su participación en el Rally Dakar con su regreso a la Fórmula 1. El próximo 15 de enero se presentará oficialmente el proyecto Red Bull-Ford Racing Bulls, y el 26 el monoplaza se estrenará en los test privados de Barcelona.

Mark Rushbrook, director global de competición de Ford, habló con MARCA durante el descanso de la carrera más dura del mundo. Sobre el rendimiento de los Raptor en el Dakar, Rushbrook destacó: “Estamos muy contentos con lo que el equipo ha construido y con la fiabilidad de los coches. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero estamos en la posición correcta”.

Preguntado sobre el futuro de Ford en el Dakar más allá de 2027, Rushbrook fue tajante: “Preveo que competiremos durante mucho tiempo. Mientras Carlos Sainz quiera pilotar, será bienvenido en nuestro equipo. Es un campeón y un gran ser humano”.

Respecto a la colaboración con Red Bull en la F1, Rushbrook señaló que Ford se ha centrado en la parte eléctrica del motor y ha aportado su experiencia en controles y calibración. “Hemos puesto a disposición todos los recursos que podemos aportar. Max Verstappen es un piloto increíble y queremos darle el mejor material para ganar: el mejor coche y el mejor motor”, aseguró.

Aunque reconoce que el programa parte de cero, Rushbrook mantiene la ambición: “Es difícil imaginar que tengamos éxito inmediato, pero quizá suceda. La Fórmula 1 es otro nivel y el ritmo de desarrollo es altísimo, pero estamos preparados para el reto”.

Con Detroit como escenario del primer acto oficial de la alianza Red Bull-Ford, la marca americana busca combinar su imagen en el Dakar con un regreso fuerte a la Fórmula 1, asegurando a sus pilotos, y en especial a Verstappen, las mejores herramientas para triunfar.