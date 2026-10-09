Jordi Wild ha invitado públicamente a Pedro Sánchez y a los principales líderes políticos españoles a participar en The Wild Project de cara a las próximas elecciones generales. El creador de contenido pone una condición: “O vienen todos o no viene ninguno”.

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Jordi Wild quiere llevar la campaña electoral a The Wild Project. El creador de contenido ha lanzado una invitación pública a los principales líderes políticos españoles para que participen en su podcast antes de las próximas elecciones generales.

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Entre los nombres mencionados se encuentran Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y el representante de la coalición de izquierdas. Sin embargo, Wild ha dejado claro que no aceptará realizar entrevistas individuales si alguno de los principales candidatos rechaza participar.

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“O vienen todos o no viene ninguno”, ha señalado el presentador, que pretende evitar que la presencia de únicamente algunos dirigentes pueda interpretarse como un posicionamiento político de su programa.

De todas las posibles entrevistas, Jordi Wild considera que la de Pedro Sánchez sería una de las que más interés despertaría entre su audiencia por el tiempo que lleva al frente del Gobierno.

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El creador dirigió además un mensaje específico al presidente: “Pedro, un mensaje para ti: ven, te vamos a tratar bien, pero no te lo vamos a poner fácil”.

Wild ha explicado que su intención es realizar entrevistas en las que los candidatos tengan que afrontar cuestiones comprometidas y puedan mostrar cómo responden ante ellas. “Yo quiero que todo el mundo vea a su candidato aquí y que no lo vea sufrir, pero sí en momentos de ‘oye, a ver cómo sale de esta’”, afirmó.

El presentador también ha descartado ampliar esta ronda de entrevistas a partidos autonómicos al considerar que el número de formaciones haría difícil abarcar todo el panorama político.

Además, ha anunciado que hará pública la respuesta de cada uno de los dirigentes invitados. Según explicó, su audiencia merece conocer quién acepta acudir al programa y quién rechaza la propuesta.

La invitación de The Wild Project se suma a las realizadas desde distintos espacios televisivos para entrevistar o reunir a los principales candidatos durante la campaña electoral.