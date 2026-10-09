Netflix prepara una miniserie de ficción inspirada en el caso Daniel Sancho, con Martiño Rivas al frente del reparto. La producción de Bambú se rodará entre España y Tailandia y todavía no tiene título ni fecha de estreno.

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Netflix llevará a la ficción el caso Daniel Sancho con una nueva miniserie producida por Bambú Producciones, responsable también de El caso Asunta. El proyecto estará protagonizado por Martiño Rivas y comenzará a rodarse próximamente entre España y Tailandia.

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Por ahora, la plataforma no ha confirmado el título de la serie, su fecha de estreno, el personaje que interpretará Rivas ni el resto del reparto. Ramón Campos ejercerá como productor ejecutivo.

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La ficción tomará como punto de partida el caso iniciado en agosto de 2023 con la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Koh Phangan.

Daniel Sancho fue detenido pocos días después y acusado de asesinato premeditado, ocultación del cadáver y destrucción del pasaporte de la víctima. Durante la investigación reconoció su responsabilidad en la muerte, aunque en el juicio sostuvo que Arrieta había fallecido durante una pelea y negó haber preparado el crimen.

La Justicia tailandesa rechazó esa versión. En agosto de 2024, un tribunal de Koh Samui lo declaró culpable de asesinato premeditado, además de descuartar y ocultar el cadáver y destruir el pasaporte de Arrieta.

Sancho fue condenado a cadena perpetua y al pago de una indemnización a la familia de la víctima.

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El procedimiento judicial continúa abierto. El pasado 25 de septiembre, la Justicia tailandesa confirmó la condena en apelación y la defensa de Sancho acudió posteriormente al Tribunal Supremo de Tailandia para intentar que revise la resolución.

Actualmente, Daniel Sancho permanece en la prisión de Surat Thani cumpliendo la pena impuesta.

La nueva producción se enmarca en la apuesta de Netflix y Bambú por adaptar a la ficción casos criminales de gran repercusión mediática. La productora también trabaja en otros proyectos inspirados en casos reales.

Netflix, de momento, se limita a definir esta nueva serie como una miniserie de ficción “inspirada” en el caso y no ha explicado desde qué perspectiva se contará la historia ni qué periodo concreto abarcará.