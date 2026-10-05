El Hormiguero, el espacio de entretenimiento conducido por Pablo Motos en el prime time de Antena 3, ha confirmado oficialmente la lista de personalidades que visitarán el plató durante la primera semana completa del mes de octubre. Con más de dos décadas de emisión continuada en la televisión nacional, el programa emitido de lunes a jueves a partir de las 21:45 horas (hora peninsular española) mantiene su estructura habitual de entrevistas, entretenimiento y experimentos científicos en entregas de aproximadamente 70 minutos de duración. Para las jornadas comprendidas entre el lunes 5 y el jueves 8 de octubre de 2026, la agenda del espacio contará con figuras del cine español, cómicos, un intérprete de la escena musical y un actor galardonado en los Premios Goya.

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Carmen Maura, Maribel Verdú y José Mota abren la nómina de invitados en Antena 3

La programación semanal en el plató de Antena 3 arrancará el lunes 5 de octubre con la presencia conjunta de las actrices Carmen Maura y Maribel Verdú. Ambas intérpretes acudirán al programa para presentar la segunda temporada de la serie Furia 2, producción que se estrenará en la plataforma HBO Max el próximo 9 de octubre. La visita reúne a dos rostros de amplia trayectoria en el cine español: Carmen Maura, reconocida por sus trabajos junto al director Pedro Almodóvar en largometrajes como Mujeres al borde de un ataque de nervios, y Maribel Verdú, protagonista de títulos cinematográficos como El laberinto del fauno o Y tu mamá también.

El martes 6 de octubre, el protagonismo recaerá en el cómico y actor José Mota. El humorista, conocido por sus formatos televisivos en TVE y su reciente participación en el programa La Revuelta de David Broncano, acudirá a El Hormiguero para promocionar Arriba tutto, proyecto que supone su debut como director cinematográfico. La película se estrenará en las salas de cine el próximo 9 de octubre, fecha sobre la que el showman detallará el proceso de dirección y las claves de su paso detrás de las cámaras.

David Bustamante y Luis Zahera completan las visitas de la semana con Pablo Motos

La agenda de entrevistas continuará el miércoles 7 de octubre con el regreso al programa del cantante David Bustamante. El intérprete cántabro, cuya trayectoria pública se dio a conocer tras resultar ganador en la primera edición del concurso Operación Triunfo en el año 2001, asistirá al plató para dar a conocer los pormenores de su nuevo trabajo discográfico. Tras más de dos décadas de carrera musical consolidada mediante diversos álbumes y giras de conciertos, el artista repasará con Pablo Motos la actualidad de su carrera y los detalles técnicos de su lanzamiento más reciente.

Finalmente, la entrega del jueves 8 de octubre cerrará la semana con la visita del actor gallego Luis Zahera, una de las figuras más demandadas de la interpretación en el cine español actual. Reconocido por sus actuaciones en películas como El reino o As bestas, y recientemente galardonado con el Premio Goya al mejor actor secundario, Zahera acudirá al espacio de Antena 3 para abordar sus proyectos cinematográficos más recientes y repasar las claves de su trayectoria profesional en la industria audiovisual nacional.