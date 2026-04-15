El joven experto en meteorología tradicional avisa de que el calor actual es transitorio y prevé un cambio de tendencia con el regreso de la inestabilidad. Mientras, la AEMET mantiene para este miércoles cielos despejados y ascenso de temperaturas.

La primavera en España vuelve a hacer gala de su inestabilidad característica. Tras un invierno inusualmente lluvioso, el país se encuentra en un proceso de cambio que ha llevado a Jorge Rey a lanzar una advertencia: el calor intenso de estos días no ha venido para quedarse. El joven conocedor de los métodos tradicionales de previsión se adelanta a los modelos oficiales para alertar de un nuevo giro de guion que devolverá las tormentas a la península en el corto plazo.

Rey subraya que no debemos acostumbrarnos a la actual bonanza térmica. Aunque el sol ha ganado protagonismo, el experto señala que la situación «se complicará por momentos», convirtiendo la actual estabilidad en la antesala de un episodio de precipitaciones que afectará de lleno a diversas partes del país.

La previsión oficial de la AEMET: ascenso térmico y sol

Frente a los pronósticos de Rey, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dibuja un escenario de estabilización inmediata para la Península y Baleares. Según el organismo oficial, las altas presiones están ganando terreno desde el oeste, lo que dejará un predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio durante la jornada de este miércoles.

Las temperaturas máximas registrarán un ascenso generalizado, que será especialmente notable en los interiores de la mitad oeste peninsular. No obstante, todavía se esperan algunas precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica, así como nevadas residuales en los Pirineos y sistemas montañosos del norte a partir de los 1.100 o 1.300 metros.

Alertas activas por viento y heladas

Pese a la mejoría general, la AEMET mantiene activos algunos avisos por fenómenos meteorológicos adversos:

Viento: Se esperan rachas muy fuertes de cierzo en los prelitorales de Tarragona y Castellón, así como tramontana en el Ampurdán y el nordeste de Baleares.

Se esperan rachas muy fuertes de cierzo en los prelitorales de Tarragona y Castellón, así como tramontana en el Ampurdán y el nordeste de Baleares. Heladas: Persistirán de forma débil en las montañas de la mitad norte y podrían extenderse a puntos de la meseta Norte y el sureste peninsular.

Persistirán de forma débil en las montañas de la mitad norte y podrían extenderse a puntos de la meseta Norte y el sureste peninsular. Nieblas: Posibles bancos matinales en zonas montañosas de la mitad norte y en zonas bajas del noroeste gallego.

Un cambio radical en el horizonte

Jorge Rey insiste en que esta recuperación de los termómetros es solo un espejismo. Su previsión apunta a que las tormentas irán extendiéndose de nuevo, generando sorpresas inesperadas para quienes ya daban por asentado el buen tiempo. Este «giro radical» obligará a los ciudadanos a estar pendientes de un cielo que, según el joven burgalés, volverá a cubrirse para poner fin a la tregua del sol.