La Fiscalía de Madrid ha decidido no acusar al exdiputado y que fuera portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por la denuncia de agresión sexual presentada por la actriz Elisa Mouliaá. La denunciante solicitaba tres años de prisión y una indemnización de 30.000 euros por los supuestos daños sufridos.

El juez Adolfo Carretero había propuesto anteriormente sentar a Errejón en el banquillo, considerando que existían indicios suficientes para celebrar el juicio, tras los hechos denunciados en una noche de septiembre de 2021. Según la denuncia de Mouliaá, el político la habría besado sin consentimiento en un ascensor y realizado tocamientos en una vivienda, además de intentar mantener relaciones sexuales pese a sus negativas.

Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado ahora revocar la decisión del juez y archivar la causa, argumentando que, tras las diligencias de investigación realizadas, no se ha podido acreditar de manera suficiente la comisión del delito por parte del exdiputado. Fuentes judiciales destacan que, aunque el testimonio de la actriz se considera veraz, no se dispone de pruebas que permitan sostener una acusación formal.

Errejón niega los hechos y presentó un recurso frente a su procesamiento, alegando que no existen indicios de culpabilidad. La defensa sostiene que la investigación descarta los elementos necesarios para probar la comisión de un delito y que el relato de la denunciante es “inventado”.

Por su parte, Errejón ha presentado una denuncia por calumnias contra Mouliaá, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, al considerar que la actriz lo acusó de “extorsionar” a testigos durante el procedimiento de agresión sexual.