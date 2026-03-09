El exasesor ministerial Koldo García ha movido ficha ante el Tribunal Supremo a las puertas del banquillo. A través de un escrito remitido este lunes 9 de marzo, su defensa solicita la excarcelación urgente alegando que la estancia en prisión preventiva supone un «obstáculo insalvable» para ejercer su derecho a la defensa de cara al juicio que arrancará el próximo 7 de abril.

El argumento de la indefensión

La abogada de García, Leticia de la Hoz, sostiene que mantener a su cliente en prisión a menos de un mes de la vista oral genera una situación de «inferioridad» respecto a las acusaciones. Los puntos clave de su reclamación son:

Complejidad de la causa: La defensa argumenta que es «materialmente imposible» analizar la ingente cantidad de folios y dispositivos digitales del sumario en los limitados tiempos de visitas carcelarias.

Conocimiento directo: Subrayan que solo Koldo García posee información clave para asesorar a su letrada sobre los hechos que se juzgarán.

Inexistencia de riesgo de fuga: El escrito apela al «arraigo familiar y social» del acusado y propone medidas alternativas, como la instalación de dispositivos de geolocalización, para garantizar su presencia en el juicio.

Estrategia frente a Víctor de Aldama

Además de la libertad, la defensa ha pedido al tribunal que Koldo García sea el último en declarar o, al menos, que lo haga después del comisionista Víctor de Aldama. La letrada advierte de la «posición híbrida» de Aldama, a quien acusa de actuar de facto como una acusación adicional contra García y el exministro José Luis Ábalos, lo que incrementaría el riesgo de indefensión.

Dudas sobre el origen de la investigación

Paralelamente, Koldo García ha recurrido ante la Audiencia Nacional la negativa del juez instructor a solicitar informes a la Guardia Civil sobre los accesos a bases de datos policiales. El objetivo es verificar si las indagaciones sobre el exasesor, su hermano y su expareja se ajustaron a la legalidad o si, por el contrario, el origen de la causa presenta irregularidades que podrían invalidar las pruebas.

El Tribunal Supremo ya ha blindado el calendario para la vista contra Ábalos, García y Aldama, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril en sesiones de mañana y tarde, contando con la declaración de 75 testigos.