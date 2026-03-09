La comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante el Senado ha vuelto a poner bajo el foco público los enigmas que rodean a Plus Ultra Líneas Aéreas. Lo que comenzó como un rescate financiero en plena pandemia se ha transformado en una investigación secreta sobre presunto blanqueo de capitales que vincula a altos intereses empresariales venezolanos con la política española.

Un rescate bajo la lupa de la justicia

El origen del escándalo se remonta a la concesión de 53 millones de euros por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en 2021. La ayuda fue cuestionada desde el primer momento debido a la situación financiera de la aerolínea y su escasa cuota de mercado, que representaba apenas un 0,1% antes de la crisis del COVID-19.

La conexión venezolana y la investigación por blanqueo

La investigación judicial trata de descifrar la estructura societaria de la aerolínea, donde figuran empresarios estrechamente vinculados al Gobierno de Nicolás Maduro. Los puntos clave de la trama de blanqueo incluyen:

Accionistas controvertidos: El papel de figuras como Rodolfo Reyes y Raif El Aris, señalados en diversos informes por su cercanía a la cúpula chavista.

Fondos de origen desconocido: La sospecha de que el capital utilizado para reflotar la compañía antes del rescate público pudo provenir de tramas de corrupción internacional.

Investigación secreta: Durante meses, las pesquisas se han mantenido bajo estricta reserva para rastrear transferencias bancarias y movimientos entre España, Panamá y Venezuela.

El papel de Zapatero en el Senado

La comparecencia del expresidente Zapatero ha añadido una dimensión política de alto nivel al caso. El Senado busca esclarecer si su labor de mediación en Venezuela influyó de alguna manera en la agilización de las ayudas públicas a la aerolínea.

Mientras la oposición denuncia un trato de favor basado en afinidades ideológicas y diplomáticas, la defensa de la compañía sostiene que el rescate cumplió con todos los requisitos legales y que la aerolínea es estratégica para la conectividad de España con Latinoamérica.