El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha lanzado una grave acusación sobre el proceso interno que devolvió a Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE en 2017. En una entrevista concedida al medio digital OKDIARIO, García asegura haber tenido conocimiento de irregularidades durante aquellas primarias, afirmando que llegó a escuchar testimonios que apuntaban a un fraude en el censo: «Me han dicho que votaron hasta los muertos».

Sombras sobre el proceso de 2017

El 21 de mayo de 2017 marcó un antes y un después en la historia reciente del socialismo español. Pedro Sánchez recuperó la secretaría general con el 50,2% de los votos (73.899 papeletas), imponiéndose a Susana Díaz y Patxi López tras su dimisión forzada meses atrás. Sin embargo, según el testimonio de Koldo García recogido por OKDIARIO, el proceso no habría estado exento de anomalías.

A la pregunta directa sobre si se utilizaron identidades de personas fallecidas para inflar los apoyos a favor de Sánchez, García ha respondido: «Me han dicho que sí. Yo no lo he visto, en las agrupaciones a las que yo iba no votó ningún muerto», pero matiza que la frase «aquí han votado hasta los muertos» era un comentario recurrente en ciertos círculos de la candidatura.

Testimonios de voluntarios en Madrid

Para dar veracidad a sus palabras, el exasesor ha relatado un episodio concreto ocurrido durante la campaña de aquellas primarias. Según García, las sospechas surgieron de comentarios realizados por voluntarios de diferentes puntos de España mientras se encontraban en un apartamento en Madrid.

«Lo dijo un voluntario de Sevilla (…) y luego había otro que venía de Barcelona», ha detallado el exasesor, insistiendo en que, aunque él no fue testigo presencial del fraude, sí escuchó «ciertas cosas» que ponían en duda la limpieza del censo en algunas agrupaciones.

La financiación de las primarias

Estas revelaciones se suman a otras declaraciones recientes de Koldo García al mismo medio, en las que afirmaba que su propio suegro llegó a aportar 100.000 euros para financiar la campaña de Pedro Sánchez en aquel año. Estas afirmaciones vuelven a poner el foco sobre el sistema de crowdfunding y la logística que permitió a Sánchez imponerse al aparato del partido en 2017, un periodo que el exasesor está desgranando ahora que se encuentra en plena investigación judicial por el ‘caso Koldo’.