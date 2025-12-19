El comité de empresa de Brigadas Verdes, con el respaldo de UGT y CCOO, ha advertido de la convocatoria de protestas e incluso de una posible huelga si el Gobierno de la Ciudad no cumple el compromiso de integrar al colectivo en una empresa municipal antes de que finalice el año. Así lo ha anunciado su presidente, Mustafa Mohamed, tras la reciente renovación del órgano de representación sindical.

Mohamed compareció acompañado por la secretaria de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Trinidad Mejías, y el secretario general de CCOO, Ángel Lara, para denunciar lo que consideran un incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo local. Según explicó, la nueva composición del comité, con presencia conjunta de los dos sindicatos mayoritarios, marca “una nueva etapa” caracterizada por la unidad sindical y el refuerzo de las reivindicaciones laborales.

El presidente del comité recordó que los 117 trabajadores de Brigadas Verdes llevan años reclamando estabilidad y una solución definitiva a su situación laboral. En este sentido, denunció que la plantilla se siente “engañada y ninguneada” tras los continuos aplazamientos del proceso de municipalización anunciado en varias ocasiones por responsables políticos.

Retrasos sin explicaciones

Mohamed señaló directamente al consejero competente, Alejandro Ramírez, y al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, quienes —según recordó— han reiterado públicamente en el Pleno y en los medios de comunicación que Brigadas Verdes pasarían a formar parte de una empresa municipal. En la última interpelación parlamentaria, incluso se fijó el 31 de diciembre como fecha límite, supeditada a un informe técnico que, siete meses después, “sigue sin aparecer”.

Para el comité, resulta incomprensible la falta de explicaciones sobre este retraso. Ante esta situación, advirtieron de que, si tras las fiestas navideñas no se produce una respuesta clara por parte del Gobierno, comenzarán concentraciones y otras acciones de presión, sin descartar una huelga. “No vamos a permitir que se nos tome por tontos”, afirmó Mohamed, quien aseguró que recordarán al Ejecutivo su compromiso “las veces que haga falta”.

Apoyo de UGT y CCOO

Desde UGT, Trinidad Mejías reclamó al Gobierno local que, como mínimo, convoque una reunión con el comité de empresa para explicar las razones del retraso. A su juicio, tras siete meses de silencio, “lo mínimo es dar una explicación seria”, ya que la falta de respuesta supone “una auténtica tomadura de pelo”.

Por su parte, Ángel Lara, secretario general de CCOO, subrayó la importancia del trabajo que desempeñan las Brigadas Verdes en servicios esenciales de la ciudad, como la limpieza de playas o el mantenimiento de barriadas. Lara recordó que existió un compromiso político claro para dignificar este servicio y garantizar estabilidad a la plantilla, y advirtió de que su sindicato “no va a tolerar ni la mentira ni el silencio”.

Un conflicto en aumento

El anuncio de posibles movilizaciones llega en un contexto de creciente malestar. El pasado mes de noviembre, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ya alertó públicamente de la falta de información, recursos y planificación sobre el futuro de Brigadas Verdes. El comité de empresa ha insistido en que, si no se cumplen los compromisos adquiridos, el conflicto laboral se intensificará a partir de enero, con el apoyo expreso de UGT y CCOO.