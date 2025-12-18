El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto envuelto en la polémica en los últimos días tras la detención de Julio Martínez Martínez, investigado por presunto blanqueo de capitales en el marco del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Según las investigaciones, Zapatero se habría reunido con Martínez durante el proceso en el que el Gobierno de Pedro Sánchez destinó 53 millones de euros para salvar a la compañía aérea. También se apunta a un encuentro previo a la detención del empresario, quien además era cliente de Whathefav, la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero, Laura y Alba. La empresa recibió importantes sumas de dinero a través de Análisis Relevante S.L., propiedad de Martínez, según indican fuentes de ABC.

La polémica ha generado un fuerte revuelo político. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, solicitó al expresidente aclarar si avisó a Martínez antes de su detención, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigió su comparecencia en el Congreso y el Senado para dar explicaciones sobre su relación con el caso.

Entre las reacciones en redes sociales, el cantante sevillano José Manuel Soto se pronunció con contundencia sobre Zapatero. Soto recordó la gestión del expresidente tras el 11-M y criticó lo que considera su implicación en «negocios oscuros» relacionados con Venezuela y el PSOE.

«Está en el punto de mira de la administración Trump, la UDEF y la UCO», afirmó Soto, añadiendo que Zapatero «tampoco puede pisar la calle, ni en España ni en Venezuela». Aunque no mencionó directamente las últimas informaciones sobre Plus Ultra, su mensaje refleja la creciente atención mediática e investigativa sobre el expresidente.