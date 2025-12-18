La localidad de Plasencia aún recuerda con emoción el reciente homenaje al cantante de Extremoduro, Robe Iniesta, fallecido hace apenas una semana. Más de 40.000 personas se congregaron en el Palacio de Congresos para despedir al artista, considerado uno de los más influyentes de España.

En este contexto, el líder de Vox, Santiago Abascal, visitó el mismo Palacio de Congresos en plena campaña de las elecciones regionales. Durante su discurso, Abascal criticó a otros partidos por su “rapidez para desaparecer” de la región, y señaló que algunos políticos recorren Cáceres y Badajoz en apenas 15 o 20 días durante la campaña.

Fue en ese momento cuando pronunció una frase que ha generado polémica: “Aquí hay que desinfectar, ¿no? o echar agua bendita, depende de cómo se mire”. Este comentario se produjo un día después del homenaje a Robe Iniesta, lo que ha despertado reacciones de sorpresa y críticas en redes sociales y medios locales.

Abascal también habló sobre la necesidad de “desinfectar” en relación a las elecciones regionales, un término que ha sido interpretado por algunos como una metáfora de su visión política.