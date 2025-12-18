La Unión Federal de Policía (UFP) ha rechazado de manera contundente las acusaciones que sugieren un supuesto chivatazo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El sindicato califica estas versiones, difundidas recientemente en algunos medios de comunicación, como “carentes de base probatoria” y un ataque directo a la independencia y profesionalidad de la Policía Nacional.

El pronunciamiento del sindicato surge tras declaraciones en un programa de radio que recogieron informaciones publicadas por El Debate y The Objective sobre un encuentro en el entorno del Monte de El Pardo entre Zapatero y Julio Martínez Martínez, detenido en relación con el caso Plus Ultra, apenas 72 horas antes de su arresto.

Algunas fuentes policiales interpretaron las imágenes del encuentro como una posible “explosión controlada” desde sectores denominados “cloaca policial” próximos al expresidente, supuestamente para frenar la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según estas versiones, tras la reunión se habrían borrado correos y mensajes de los dispositivos de Martínez Martínez, lo que se consideró indicio de un posible aviso previo.

Sin embargo, la UFP subraya que este tipo de afirmaciones solo generan dudas infundadas y perjudican la credibilidad de las investigaciones judiciales y policiales. El sindicato recuerda que la actuación de la UDEF siempre se desarrolla bajo dirección judicial, respetando la legalidad y sin injerencias externas.

El sindicato también exige que quienes difunden estas versiones aporten pruebas concretas que respalden sus acusaciones y rechaza que la investigación de Plus Ultra se utilice para cuestionar la independencia de la Policía Nacional, advirtiendo que este tipo de insinuaciones erosionan la confianza ciudadana en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.