El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha vuelto a situarse en el epicentro del debate político tras realizar una de sus críticas más feroces contra la gestión de Pedro Sánchez. Con motivo de la presentación de su nuevo libro, ‘Orden y libertad’, el actual presidente de la fundación FAES ha advertido sobre lo que considera una «deriva peligrosa» de la democracia española, llegando a afirmar que el Ejecutivo actual actúa a espaldas de la legalidad y el consenso constitucional.

Una democracia en «peligro» por el populismo

En una reciente intervención para la cadena La 8 Mediterráneo, Aznar ha calificado al Gabinete de Sánchez como un «Gobierno populista, radical y corrupto». El expresidente sostiene que la coalición gobernante no respeta la separación de poderes ni las normas parlamentarias básicas, atacando directamente la independencia judicial.

Según el exlíder popular, España vive un momento insólito en su historia reciente: «Es probablemente la primera vez en la que un grupo de delincuentes llega al Gobierno de España», ha alertado, vinculando la estabilidad del Estado a pactos con fuerzas que, a su juicio, buscan quebrar la unidad nacional.

Críticas al modelo de poder de Sánchez

Aznar ha radiografiado la figura del actual presidente del Gobierno como alguien cuyo único objetivo es la permanencia en el cargo «a costa de lo que sea». Entre los puntos más críticos de su discurso destacan:

Pactos e integridad: Acusa a Sánchez de «vender España a plazos» mediante concesiones como la amnistía o la salida de presos vinculados al terrorismo.

Acusa a Sánchez de «vender España a plazos» mediante concesiones como la amnistía o la salida de presos vinculados al terrorismo. Corrupción y ética: Denuncia un «saqueo diario» del Estado y critica que ministros en activo sean designados candidatos autonómicos sin abandonar sus carteras, calificando la situación de «nivel político insólito».

Denuncia un «saqueo diario» del Estado y critica que ministros en activo sean designados candidatos autonómicos sin abandonar sus carteras, calificando la situación de «nivel político insólito». Fractura social: El expresidente lamenta que la polarización impulsada desde el Ejecutivo haya roto el espíritu de la Transición, dificultando el diálogo sobre los problemas reales de los ciudadanos.

Advertencia sobre los extremos

Más allá de su confrontación con el PSOE, Aznar también ha enviado un mensaje sobre el panorama de la derecha, señalando que «España no puede caer en el populismo de derechas», en clara alusión a las posturas de Vox. Para el expresidente, el camino debe ser la recuperación de los «propósitos comunes» y el respeto institucional que, según su análisis, se ha perdido bajo el mandato de la actual coalición radical de izquierdas.