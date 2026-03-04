El papel de la Guardia Revolucionaria Iraní (Pasdaran) ha dejado de ser el de una simple fuerza de protección interna para consolidarse como uno de los ejércitos paralelos más poderosos y sofisticados del mundo. Lo que nació en 1979 como un cuerpo de voluntarios destinados a salvaguardar los valores de la Revolución Islámica, se ha transformado en una entidad que controla sectores estratégicos de la economía persa y posee un arsenal capaz de desafiar el equilibrio geopolítico en Oriente Medio.

El origen de un ejército ideológico

Tras la caída del Sha, el nuevo régimen teocrático desconfiaba del ejército regular heredado de la monarquía. Por ello, se impulsó la creación de la Guardia Revolucionaria como un contrapeso leal y altamente ideologizado. A diferencia de las fuerzas armadas tradicionales, su misión no es solo defender las fronteras, sino garantizar la supervivencia del sistema islámico frente a amenazas internas y externas. Con el tiempo, esta organización ha desarrollado sus propias divisiones de tierra, mar y aire, operando con total autonomía del Ministerio de Defensa.

Un arsenal marcado por la autosuficiencia

El colosal armamento que ostenta hoy la Guardia Revolucionaria es fruto de décadas de sanciones internacionales que obligaron a Irán a desarrollar una industria de defensa propia. Sus capacidades se centran en tres pilares estratégicos:

Guerra de drones (UAV): La Guardia ha perfeccionado la tecnología de vehículos no tripulados, exportando modelos como los Shahed —famosos por su uso en conflictos recientes— que permiten ataques de precisión a bajo coste.

La Guardia ha perfeccionado la tecnología de vehículos no tripulados, exportando modelos como los Shahed —famosos por su uso en conflictos recientes— que permiten ataques de precisión a bajo coste. Tácticas navales asimétricas: En el Estrecho de Ormuz, la Guardia emplea lanchas rápidas armadas con misiles antibuque y minas, diseñadas para bloquear el tráfico marítimo global en caso de conflicto abierto.

Influencia regional y el brazo de las Fuerzas Quds

La proyección de este poder militar no se limita al territorio iraní. A través de las Fuerzas Quds, la unidad de élite encargada de las operaciones en el extranjero, la Guardia Revolucionaria coordina a lo que denominan el «Eje de la Resistencia». Esta red de aliados en Líbano, Irak, Siria y Yemen permite a Irán extender su influencia y capacidad de disuasión sin necesidad de un enfrentamiento directo entre ejércitos convencionales.

El control económico: El Estado dentro del Estado

Más allá de los misiles y los drones, el verdadero poder de la Guardia reside en su control sobre la economía. A través de conglomerados industriales, la organización gestiona proyectos de infraestructura, energía y telecomunicaciones. Estos recursos financieros masivos son los que permiten alimentar el desarrollo constante de tecnología militar avanzada, asegurando que la Guardia Revolucionaria siga siendo el actor más influyente en la estabilidad —o inestabilidad— de la región durante los próximos años.