La finalista de la cuarta edición del «reality» de Mediaset España mostró su disconformidad con el tratamiento editorial recibido en la última gala. El triunfo de Carlos Lozano, con un respaldo mayoritario, dejó a Williams sin el maletín en una noche marcada por la tensión con la dirección del programa.

La cuarta edición de ‘GH Dúo’ concluyó anoche en Telecinco con una gala de contrastes que dejó a Anita Williams a las puertas de la victoria. En una final que se presentaba como el duelo definitivo entre la renovación de los nuevos rostros y la veteranía de los grandes formatos, la joven concursante tuvo que conformarse con la segunda posición. Sin embargo, más allá del resultado numérico, la velada estuvo marcada por la visible incomodidad de la participante ante las decisiones de la organización, que Williams no dudó en calificar de «innecesarias» en pleno directo.

El ambiente festivo de la última noche en Tres Cantos se vio enturbiado cuando la dirección del programa decidió emitir una pieza grabada durante los últimos días de convivencia. Se trataba de una broma a Juanpi Vega que la propia Anita Williams había solicitado expresamente que se eliminara del montaje final. La concursante afeó a la organización que se diera luz verde a un contenido que, a su juicio, empañaba su imagen pública en el preciso momento en que la audiencia emitía sus votos definitivos.

Tensión con la dirección y el papel de Jorge Javier Vázquez

Durante la entrevista en plató, Williams mantuvo una postura defensiva frente al guion establecido por la productora. La finalista lamentó que se priorizara un conflicto residual por encima del balance positivo de su paso por la casa, sintiendo que su realidad en el concurso no quedaba fielmente representada. Este clima de reproche se agudizó con el rescate de un vídeo inédito de su casting fallido para ediciones anteriores de ‘Gran Hermano’. Lo que podría haber sido un reconocimiento a su perseverancia fue interpretado por la concursante y parte del público como un recurso para rellenar la escaleta ante una supuesta falta de contenido propio.

El momento de mayor desconcierto para la segunda clasificada llegó cuando Jorge Javier Vázquez rompió el aislamiento habitual para comunicarle una información del exterior. El presentador le hizo saber que su expareja, José Carlos Montoya, ha iniciado una relación sentimental con Cristina Porta. Williams reaccionó con frialdad, calificando de «innecesario» el hecho de rescatar la figura del protagonista de las ‘Tentaciones’ en su noche de máxima exposición, sintiendo que su identidad volvía a quedar supeditada a su pasado sentimental y al morbo ajeno.

Un resultado condicionado por el espectáculo periférico

La trayectoria de Anita Williams en esta cuarta entrega de ‘GH Dúo’ terminó diluyéndose en una sucesión de informaciones externas que poco tenían que ver con la convivencia estricta dentro de la casa. Esta estrategia editorial fue percibida por sus seguidores como un obstáculo para un cierre más luminoso de su paso por el concurso. Al final, el peso narrativo de las figuras externas terminó por eclipsar la figura de la mujer que aspiraba al triunfo minutos antes de conocerse el veredicto.

Finalmente, el escrutinio de los votos confirmó la derrota de Williams. Con un 34,9% de los apoyos, la joven no pudo hacer frente al arrollador triunfo de Carlos Lozano, quien se alzó con el maletín de la victoria. Anita Williams abandona el formato con una sensación agridulce, marcada no tanto por el puesto obtenido, sino por la forma en que se gestionaron los contenidos de su gran noche final, sacrificada en favor del espectáculo periférico.