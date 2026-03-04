La cadena de Mediaset España presenta los nombres que formarán parte de su nuevo espacio de entrevistas producido por Vodevil Entertainment. Junto a la artista catalana, figuras como Tamara Falcó, Juan y Medio o Juan José Ballesta se someterán al escrutinio de la actriz en un formato que explora la reinvención personal tras el éxito.

Cuatro refuerza su apuesta por el género de la entrevista de autor con el próximo estreno de ‘Ex. La vida después’. El programa, que supone el regreso de Ana Milán al rol de conductora, ha desvelado ya su plantel de invitados, logrando un notable impacto mediático con la confirmación de Rosalía. La presencia de la artista internacional se convierte en el principal reclamo de un formato que busca indagar en los tránsitos vitales y profesionales de figuras de primer nivel.

La incorporación de la intérprete catalana representa un movimiento estratégico de calado para la cadena. Cabe recordar que Rosalía protagonizó recientemente la entrega más vista en la historia de ‘La revuelta’, congregando a 2,7 millones de espectadores en Televisión Española. Su participación en el espacio de Milán promete generar una conversación similar, en un entorno diseñado para la reflexión y la confidencia.

Un elenco heterogéneo entre la vigencia y la memoria

Bajo la producción de Vodevil Entertainment —factoría vinculada a Risto Mejide y responsable de formatos como ‘Viajando con Chester’—, el programa propone una premisa que trasciende la mera nostalgia. Aunque el título sugiere un análisis del «después» de la fama, los invitados confirmados mantienen, en su mayoría, una presencia activa en la industria:

Ámbito musical: Además de Rosalía, participarán Andy (del dúo Andy y Lucas) y Rafa Sánchez , voz icónica de La Unión.

Además de Rosalía, participarán (del dúo Andy y Lucas) y , voz icónica de La Unión. Televisión y Crónica Social: El programa contará con la presencia de Tamara Falcó , Toñi Moreno y el veterano presentador Juan y Medio .

El programa contará con la presencia de , y el veterano presentador . Cine y Fenómenos mediáticos: El actor Juan José Ballesta y Montoya, conocido por su paso por ‘La isla de las tentaciones’, completan la lista de comparecientes.

El espacio utilizará localizaciones cargadas de simbolismo, como antiguas redacciones o recintos en desuso, para reforzar la narrativa del tránsito y la memoria que vertebra el proyecto.

El estilo Milán: ironía y transformación personal

La elección de Ana Milán como maestra de ceremonias responde a su capacidad para desarmar a los entrevistados mediante el humor y la ironía. El objetivo de ‘Ex. La vida después’ no es la promoción coyuntural, sino una exploración profunda de cómo estas personalidades han gestionado la sobreexposición mediática, las etapas de caída y los procesos de reinvención.

A pesar de que nombres como Falcó o Moreno continúan bajo los focos, el programa aspira a mostrar los pliegues menos visibles de sus trayectorias. La pregunta central no será únicamente qué representaron en el pasado, sino cómo han transformado su identidad pública y privada con el paso de los años. Con este despliegue, Cuatro busca revitalizar el prime time mediante un ejercicio de introspección que promete titulares de calado social.