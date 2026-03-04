El buque insignia del entretenimiento en España, ‘Tu cara me suena’, ya tiene todo listo para su decimotercera edición. Antena 3 ha confirmado este martes los 9 nombres oficiales que se subirán al clonador en una temporada que promete ser histórica, no solo por el casting, sino porque en este 2026 el formato celebra 15 años de éxito ininterrumpido en Atresmedia.

Bajo la batuta del incombustible Manel Fuentes, el programa de Gestmusic busca mantener el liderazgo absoluto del prime time tras haber cerrado una temporada 12 con audiencias récord.

Los 9 protagonistas: Un casting multidisciplinar

La selección de este año mezcla veteranía, humor, nuevas promesas de la música urbana y, sobre todo, perfiles que nunca antes se habían enfrentado a un reto de imitación de este calibre.

1. Jesulín de Ubrique: El regreso al micrófono

El extorero es, sin duda, el fichaje estrella. Tras años alejado del foco musical, Jesulín vuelve a un escenario 30 años después de su famoso álbum Jesulín y aquel hit «Toda». El gaditano se ha convertido en un experto de los reality shows tras su paso por El Desafío, Mask Singer y MasterChef Celebrity, pero esta será la prueba de fuego definitiva para su voz.

2. Sole Giménez: La voz de la elegancia

La exvocalista de Presuntos Implicados aporta el toque de prestigio vocal. Con una carrera en solitario consolidada y experiencia en formatos como Dúos Increíbles, Sole se enfrenta al reto de «tapar» su reconocible y aterciopelada voz para encarnar a otros artistas.

3. J Kbello: De las redes al Benidorm Fest

El artista urbano llega tras un 2025 meteórico donde consiguió el bronce en el Benidorm Fest con su tema «VIP». Su versatilidad y capacidad para el baile lo posicionan como uno de los favoritos para las imitaciones más movidas y actuales.

4. Cristina Castaño: La gran esperanza interpretativa

Conocida por todos como la psicóloga Judith en La que se avecina, Castaño no es una novata en el canto. Ha protagonizado musicales como Cabaret, por lo que su capacidad para combinar actuación y voz la convierte en una rival muy peligrosa.

5. Aníbal Gómez: El factor humor

Integrante de Ojete Calor y colaborador habitual de programas de culto como Muchachada Nui, Aníbal garantiza el espectáculo. Su sentido del humor y su experiencia en el género «subnopop» prometen momentos virales en cada gala.

6. Paula Koops: El fenómeno de la Generación Z

Una de las voces emergentes más potentes del pop español actual. Con su álbum Motel bajo el brazo, Paula busca en el programa la plataforma definitiva para conectar con el público generalista más allá de las redes sociales.

7. Martín Savi: El tenor argentino

El «tapado» de la edición. Este joven tenor, que impresionó en Got Talent España, aporta la potencia lírica. Será fascinante ver cómo adapta su técnica clásica a géneros como el rock o el reggaetón.

8. María Parrado: La niña prodigio que creció

Ganadora de la primera edición de La Voz Kids en 2014, María vuelve a la casa que la vio crecer. Ya ha pisado el plató de TCMS como invitada, pero ahora lo hace con el objetivo de demostrar que es una de las mejores vocalistas del país.

9. Leonor Lavado: La maestra de las mil voces

La imitadora profesional del grupo. Leonor juega con ventaja en la técnica de imitación, pero tendrá que demostrar que puede mantener el nivel cuando el pulsador la obligue a cantar géneros que se salgan de su zona de confort.

Continuidad en la mesa del jurado

Pese a los rumores de cambios tras la salida de Carlos Latre hacia Mediaset el año pasado, Atresmedia ha decidido apostar por la estabilidad. El jurado de la edición 13 estará compuesto por:

Àngel Llàcer: El «presidente» y profesor de interpretación.

El «presidente» y profesor de interpretación. Chenoa: La mirada técnica y empática.

La mirada técnica y empática. Lolita: La anécdota y el carisma.

La anécdota y el carisma. Florentino Fernández: Quien se consolida en su silla tras su excelente integración la temporada pasada.

Un formato con salud de hierro: Análisis de audiencias

El reto de esta edición es superar las impresionantes cifras de TCMS 12, que se despidió en julio de 2025 como la temporada más vista en cuota de pantalla de los últimos siete años.

Edición Año Share (%) Espectadores Edición 5 2016 23.6% 3.288.000 Edición 10 2023 19.1% 1.794.000 Edición 11 2024 19.6% 1.673.000 Edición 12 2025 21.7% 1.743.500

El programa sigue siendo un refugio para el público joven, logrando un espectacular 25,1% entre los espectadores de 13 a 24 años, y demostrando que el consumo en diferido (con más de 260.000 seguidores extra en Atresplayer) es una pieza clave de su éxito actual.