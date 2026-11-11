El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, ha destacado el desarrollo «con normalidad, seguridad y responsabilidad» de la huelga general en Sevilla. Durante su participación en el piquete informativo de Plaza de Armas, Martín ha subrayado la importancia de la huelga como instrumento de transformación y reivindicación para los trabajadores.

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La actividad informativa comenzó en Mercasevilla, donde más de 400 delegados y delegadas sindicales se concentraron para informar a los trabajadores que accedían a las instalaciones. Posteriormente, los piquetes se trasladaron a Plaza de Armas, uno de los principales puntos de transporte de la ciudad, para continuar informando a los trabajadores del sector del transporte.

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Motivos de la huelga general

Durante la concentración en Plaza de Armas, los delegados sindicales informaron a los trabajadores sobre los motivos de la huelga general. Entre las reivindicaciones se encuentran mejoras salariales, condiciones laborales dignas, soluciones ante el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo.

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Enrique Jiménez, secretario general de FeSMC UGT Sevilla, explicó que el piquete informativo en Plaza de Armas forma parte del dispositivo de movilización que la federación ha desarrollado durante toda la madrugada en distintos puntos estratégicos de la provincia. Los piquetes informativos han recorrido los principales polígonos industriales y centros comerciales de Sevilla, trasladando información sobre los derechos de los trabajadores y los motivos de la movilización.

Alta participación en la huelga

Jiménez ha señalado que la participación en los sectores representados por la federación está siendo bastante elevada. Sin embargo, ha precisado que será necesario esperar a la incorporación de los siguientes turnos de trabajo para disponer de una valoración más completa de la jornada.

Martín ha valorado positivamente el desarrollo de las primeras horas de movilización, destacando la normalidad con la que se está llevando a cabo la huelga, lo cual considera importante desde la perspectiva de seguridad y responsabilidad.