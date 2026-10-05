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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha recibido en nombre de Ceuta la Medalla de Honor de València. Este galardón refleja la importancia de los lazos históricos y culturales entre ambas ciudades, reafirmando la unión que existe en el territorio español.

La ceremonia tuvo lugar el lunes, 5 de octubre de 2026, con la presencia de diversas autoridades y representantes de ambas regiones. La Medalla de Honor simboliza el reconocimiento a la labor y al compromiso de Ceuta en la construcción de vínculos con otros territorios.

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Este acto es un motivo de orgullo para los ceutíes y subraya el compromiso de la Ciudad Autónoma con la colaboración y el entendimiento mutuo en el marco de la diversidad que caracteriza a España.