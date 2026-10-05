La Ciudad de Ceuta obtiene una subvención de 2 millones de euros para programas de asistencia social en 2026.

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La Ciudad de Ceuta ha firmado un convenio con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para recibir una subvención directa de 2 millones de euros. Esta financiación está destinada a la realización de programas y actividades en materia de asistencia social durante el ejercicio 2026.

A quién afecta

La subvención está dirigida a la Ciudad de Ceuta, que será la encargada de ejecutar los programas y actividades previstos en el convenio. Estos programas están orientados a mejorar la calidad de vida de diversos colectivos, incluyendo personas con problemas de salud mental, discapacidad física y orgánica, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, y personas mayores afectadas por enfermedades neurodegenerativas.

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Cuantía

La cuantía total de la subvención asciende a 2 millones de euros, financiados con cargo al presupuesto de gastos prorrogado para 2026 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Obligaciones

La Ciudad de Ceuta deberá cumplir con varias obligaciones, como ejecutar los programas y justificar el cumplimiento de los objetivos que fundamentan la concesión de la subvención. Además, deberá someterse a controles y auditorías por parte de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, así como de otros órganos competentes.

Desde cuándo

Los gastos subvencionables podrán justificarse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 5 de octubre de 2026 (referencia BOE-A-2026-20724).