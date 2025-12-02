Ceuta ha estrenado este martes una nueva etapa en seguridad con la toma de posesión de Eloy Román López como jefe superior de la Policía Nacional en la ciudad autónoma, en un acto celebrado en el Casino Militar. La ceremonia contó con la presencia de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, así como de la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas.

Román, cuyo nombramiento fue oficializado en octubre por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, asumió el cargo semanas después para iniciar oficialmente su mandato.

Durante su discurso, la delegada del Gobierno destacó la complejidad de Ceuta y los retos que plantea su ubicación estratégica, como la inmigración y el narcotráfico, pero enfatizó que la seguridad ciudadana sigue siendo una prioridad. “Ceuta recibe a Román con los brazos abiertos”, afirmó Pérez, quien subrayó la importancia del compromiso de la plantilla policial y deseó éxito tanto al nuevo jefe como a su familia en su estancia en la ciudad.

Por su parte, Eloy Román agradeció la confianza depositada en él y se comprometió a trabajar con cercanía, transparencia y eficacia operativa, reforzando la presencia policial en las zonas más sensibles de Ceuta. Entre sus prioridades, destacó la prevención, la lucha contra la violencia de género, el terrorismo, la trata de personas y los delitos informáticos, siempre respetando los derechos humanos. “Voy a ofrecer dignidad e integridad. Es un orgullo y lo asumo con toda la responsabilidad”, afirmó Román, quien se mostró decidido a integrarse plenamente en la ciudad: “Ya me siento un caballa más”.

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, resaltó la importancia de los 604 policías que operan en Ceuta, recordando que los logros del cuerpo son fruto del esfuerzo colectivo y el compromiso de cada agente. Calvo animó a Román a continuar fortaleciendo la Policía Nacional y a defender los valores democráticos mientras sigue fomentando la colaboración con la comunidad y las autoridades locales.

El acto concluyó con la entrega del bastón de mando por parte del anterior jefe superior, Francisco López Gordo, quien dejó un legado de profesionalidad y eficacia que Román se comprometió a mantener.