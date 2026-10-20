MADRID — El Tribunal Supremo ha dado cumplimiento a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional y ha aplicado la ley de amnistía a Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, y a los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. De este modo, la Sala Penal extingue la responsabilidad penal y borra los antecedentes y las penas de inhabilitación que aún pesaban sobre los antiguos miembros del Govern condenados por el ‘procés’.

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La decisión del alto tribunal llega dos semanas después de que el Constitucional determinara que la Sala debió otorgar la medida de gracia al delito de malversación. Pese a asumir el mandato legal, el auto emitido este martes —suscrito por los magistrados Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral— incluye un inusual y contundente reproche al tribunal de garantías. Los jueces denuncian una «innecesaria grandilocuencia» destinada a camuflar un razonamiento que consideran «invasivo» del ámbito que corresponde de manera exclusiva al Tribunal Supremo.

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Con este paso, se cierran las principales ramigaciones punitivas de la causa abierta hace nueve años para los principales líderes independentistas condenados en 2019, habilitándolos plenamente para el ejercicio de cargos públicos, mientras continúan los trámites y recursos relativos a otros encausados afectados por la ley de amnistía.

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