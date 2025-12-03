La portavoz posconvergente, Míriam Nogueras, afirma que la ruptura con los socialistas es «de verdad» y que no hay negociación en marcha, pasando la responsabilidad de desbloquear la legislatura al Gobierno de Pedro Sánchez.

Junts per Catalunya ha reaccionado oficialmente a las declaraciones de Pedro Sánchez, quien un día antes reconoció «incumplimientos y retrasos» en los acuerdos alcanzados con la formación de Carles Puigdemont. A pesar del «acto de contrición» del presidente, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha mantenido la posición de ruptura, aunque ha dejado un margen para un futuro acercamiento.



«Estamos donde estábamos la semana pasada. Es el PSOE quien bloquea la legislatura con sus incumplimientos y es el PSOE quien tiene que decidir qué hace a partir de ahora», afirmó Nogueras este miércoles.

La dirigente remarcó que la decisión de la ruptura está tomada y que «hemos roto de verdad», aclarando que «no hay ninguna negociación» ni conversación con los socialistas en este momento.

Condiciones para un cambio de escenario

Junts ha trasladado que el escenario actual podría cambiar si la situación se revierte de forma «evidente» en el futuro, pero ha avisado que «cumplir a medias con Catalunya no basta».

Nogueras detalló las áreas de incumplimiento que debe abordar el Gobierno para que Junts considere retomar la relación:

• Aplicación de la Amnistía.

• Oficialidad del Catalán en Europa.

• Traspaso de las competencias de Inmigración.

• Aprobación de la ley contra las ocupaciones.

• Aprobación de la ley contra la multirreincidencia.

La portavoz puso en valor el cambio de discurso del jefe del Ejecutivo, quien pasó de negar los incumplimientos a reconocer la ruptura: «Ayer, después de semanas negando incumplimientos y la ruptura, lo reconoció desde la Moncloa«.

Desde la formación posconvergente se quejan de que las medidas que el Gobierno llevó al Consejo de Ministros se podrían haber aprobado hace meses, lo que, según Junts, demuestra que «no querían y no que no podían».