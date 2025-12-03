La ciudad autónoma de Ceuta mantiene activo su sistema de farmacias de guardia para garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía en todo momento. Este servicio cubre el centro de la ciudad, el campo exterior y el turno de noche, asegurando el acceso a medicamentos y productos sanitarios fuera del horario habitual de apertura.

Farmacias disponibles

Centro : Farmacia Hispania, encargada del turno de guardia en la zona céntrica de la ciudad.

: Farmacia Hispania, encargada del turno de guardia en la zona céntrica de la ciudad. Campo Exterior : Farmacia Pérez Rubio, que atiende a los residentes en los barrios periféricos.

: Farmacia Pérez Rubio, que atiende a los residentes en los barrios periféricos. Turno de noche: Farmacia Puya C.B., responsable de ofrecer servicio durante la madrugada en toda Ceuta.

Horarios de guardia

En líneas generales, las guardias diurnas suelen desarrollarse desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, mientras que el turno nocturno cubre el periodo comprendido entre el cierre del resto de establecimientos y la apertura del día siguiente. En días festivos, pueden producirse ligeras variaciones, aunque siempre se mantiene al menos una farmacia abierta.

Un servicio esencial

El sistema de guardias resulta fundamental para atender situaciones de urgencia sanitaria, facilitar el acceso a tratamientos médicos y ofrecer asesoramiento farmacéutico en cualquier momento del día o de la noche. Este servicio cobra especial importancia durante la madrugada y los días festivos, cuando la mayoría de los establecimientos permanecen cerrados.

Recomendaciones a la ciudadanía

Se aconseja a los usuarios comprobar con antelación la farmacia que se encuentra de guardia ese día y acudir a la más cercana según su ubicación. En casos de urgencia, el turno de noche está disponible para atender necesidades inmediatas.