La portavoz Pepa Millán y el líder Santiago Abascal critican las «mentiras» del presidente, quien aseguró que el exministro era «un gran desconocido» para él en lo personal, y le acusan de intentar «imponer su relato».

El partido Vox ha lanzado duras críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de sus recientes declaraciones sobre el exministro José Luis Ábalos, a quien calificó de «un gran desconocido» para él en el ámbito personal.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha considerado las declaraciones de Sánchez como «mentiras» y ha subrayado que el presidente está tratando de «imponer su relato» en las entrevistas concedidas a RAC1 y RTVE, tildándolo de «Telepedro mintiendo descaradamente».

«Está a un paso de decir que no conoce a sus hijas o que está divorciado de Begoña«, ironizó Millán en una rueda de prensa. La portavoz añadió que las declaraciones sobre Ábalos «rayan lo ridículo e inadmisible».

Abascal: «Conocía hasta cómo roncaba»

En la misma línea, el presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró que el presidente del Gobierno «cualquier día» dirá que «no conocía en lo personal a su hermano o a su señora».

Abascal se refirió a la estrecha relación previa entre Sánchez y Ábalos: «Yo creo que conocía hasta cómo roncaba», ironizó, acusando a Sánchez de actuar ahora como «si te he visto no me acuerdo», a pesar de que Ábalos y su asesor Koldo García «lo están contando todo». El líder de Vox insistió en que «todo empieza y acaba en el uno», en referencia a Sánchez.

Acusaciones sobre la UCO y denuncias en el PSOE

Pepa Millán también acusó al PSOE de intentar «tapar sin éxito sus escándalos» y de «maniobrar» para «hacerse con la cúpula de la UCO» con el ascenso del coronel Rafael Yuste.

Además, la portavoz señaló al Gobierno por haber «recuperado» al exdirigente socialista Paco Salazar tras denuncias de acoso de dos militantes del partido que, según ella, «mágicamente han desaparecido» del canal interno del PSOE. Millán concluyó su crítica atacando al Gobierno feminista de Sánchez, al que acusó de «borrar denuncias de mujeres acosadas» mientras miraba a otro lado con los escándalos de Ábalos.