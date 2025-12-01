

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha lanzado un contundente mensaje sobre la situación con Rusia, asegurando que “deberíamos dejar de fingir que Rusia está negociando la paz y obligarle a hacerlo”. La líder estonia, reconocida por su postura firme frente al Kremlin, instó a la comunidad internacional a adoptar medidas más enérgicas para presionar a Moscú y garantizar un proceso de paz genuino.

Además, Kallas advirtió que la amenaza rusa no se limita al este de Europa, sino que también pone en riesgo al sur del continente. “Los drones pueden despegar desde el mar y llegar a países como España y Portugal”, señaló, alertando sobre la vulnerabilidad de estos territorios ante posibles ataques híbridos del Kremlin.

La jefa de la diplomacia comunitaria subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea y de aumentar la vigilancia frente a las nuevas formas de agresión, que incluyen ciberataques, desinformación y ataques con drones.