Se detallan los aciertos y los marcadores de los 15 partidos que componen el boleto de la última jornada, incluyendo los encuentros de LaLiga Santander.

Con el campeonato de LaLiga Santander en plena actividad, se han confirmado los resultados del sorteo de La Quiniela correspondiente a la última jornada. Este sistema de apuestas, uno de los más veteranos y arraigados en el ámbito deportivo español, proponía a los jugadores acertar el resultado de 15 partidos.

Los resultados oficiales reflejan una jornada con algunas sorpresas y empates en duelos de Primera División, complicando el acierto del pleno al 15.

Combinación ganadora de La Quiniela

A continuación se presenta el listado completo de los 15 partidos, indicando el equipo local, el visitante, el signo acertado (1, X, 2) y el marcador final:

Posición Local Visitante Signo Marcador 1 Mallorca Osasuna X 2 – 2 2 Barcelona Alavés 1 3 – 1 3 Levante Athletic Club 2 0 – 2 4 At. Madrid R. Oviedo 1 2 – 0 5 Real Sociedad Villarreal 2 2 – 3 6 Sevilla Betis 2 0 – 2 7 Celta Espanyol 2 0 – 1 8 Girona Real Madrid X 1 – 1 9 Ceuta Burgos 1 1 – 0 10 Albacete Deportivo 2 0 – 2 11 Valladolid Málaga X 1 – 1 12 R. Zaragoza Leganés 1 3 – 2 13 Córdoba Cádiz 2 1 – 2 14 Castellón Las Palmas 1 1 – 0 15 Rayo Vallecano Valencia M —

Nota sobre el Pleno al 15: El signo ‘M’ corresponde al acierto del marcador exacto en el último partido.

Mecánica de apuestas

La Quiniela utiliza tres signos de pronóstico: el 1 para la victoria del equipo local, el 2 para la victoria del equipo visitante, y la X para el empate. Los participantes pueden optar por diferentes modalidades de apuesta, incluyendo la simple, la múltiple, la condicionada o la reducida, para aumentar sus posibilidades de acierto.

Aviso Importante: Esta información tiene carácter informativo. La única lista oficial y válida de resultados para el pago de premios es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.