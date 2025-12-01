Paqui, esposa de Santos Cerdán, ha sido descrita por quienes conocen al matrimonio como una figura influyente y determinante en la vida y decisiones de su marido. Según fuentes cercanas, Paqui estaría «detrás de los movimientos de su marido», desempeñando un papel estratégico en sus decisiones y ambiciones.

Conocida por su deseo de una «mejor vida», Paqui habría buscado, a través del entorno y la posición de Cerdán, consolidar su influencia y mejorar su situación personal y familiar. Su presencia silenciosa pero constante en la esfera de Cerdán refleja un perfil de apoyo discreto pero decisivo, según indican quienes conviven con la pareja.

Aunque su rol ha permanecido en gran medida fuera del ojo público, la figura de Paqui empieza a ser reconocida como un factor clave en el entramado político y social en el que se mueve Santos Cerdán. Analistas sugieren que la influencia de Paqui podría haber marcado algunas de las decisiones estratégicas más relevantes de Cerdán en los últimos años.