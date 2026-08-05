Al menos 14 personas han muerto y otras 27 han resultado heridas en una nueva oleada de ataques nocturnos lanzados por Rusia contra la región de Kiev, según informó este miércoles el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (SES).

El organismo señaló que todos los heridos están recibiendo asistencia médica, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en varias localidades afectadas por los bombardeos.

“Lamentablemente, 14 personas fallecieron y 27 resultaron heridas durante el ataque nocturno”, comunicó el SES a través de sus redes sociales.

Incendios de gran magnitud en Brovary

Los servicios de emergencia permanecen desplegados en cuatro localidades del distrito de Brovary, dos del distrito de Buchanan y una del distrito de Fastiv.

En Brovary se registraron incendios de gran magnitud en varios almacenes de la ciudad y en los pueblos de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoga.

Los equipos de rescate trabajan en la extinción de las llamas, la evaluación de los daños y la búsqueda de posibles víctimas entre las estructuras afectadas.

Almacenes y una empresa logística, entre los objetivos afectados

En el distrito de Buchanan, los bomberos intentan controlar un incendio declarado en un almacén de la aldea de Chayky.

En Sofiivska Borshchahivka, otro incendio registrado en las instalaciones de una empresa logística ya fue extinguido, según el balance facilitado por las autoridades ucranianas.

Por el momento, no se ha detallado cuántos edificios han quedado destruidos ni el alcance completo de los daños materiales provocados por el ataque.

La ofensiva llega tras el anuncio de nuevas operaciones ucranianas

Los bombardeos se producen un día después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso.

El mandatario hizo referencia a una campaña desarrollada durante 40 días desde el pasado 25 de junio, en la que las fuerzas ucranianas atacaron centros logísticos y refinerías.

Según la información difundida, esos ataques redujeron durante julio la capacidad de refinado de Rusia, situada en 3,6 millones de barriles diarios, hasta niveles comparables con los registrados en 2002.

El balance de víctimas del ataque contra Kiev podría actualizarse a medida que avancen las operaciones de rescate y los equipos de emergencia completen la revisión de las zonas afectadas.