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La vicepresidenta de la Ciudad y consejera, Kissy Chandiramani, ha respondido con absoluta contundencia a las preguntas planteadas por el grupo político Ceuta Ya en relación con la gestión de la crisis en Ceuta.

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Chandiramani ha abordado la situación actual de la ciudad, marcada por los acontecimientos ocurridos los días 30 y 31 de julio, y ha expresado la postura del Gobierno en cuanto a la gravedad de estos hechos.

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En su intervención, la consejera ha logrado poner de manifiesto las medidas implementadas y el compromiso del Gobierno con la resolución de los problemas que afectan a la comunidad ceutí.