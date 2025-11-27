El Real Madrid volvió a sonreír en Atenas tras imponerse 4-3 al Olympiacos en un duelo lleno de emociones y goles, donde Kylian Mbappé se convirtió en el héroe absoluto con un póquer que devolvió al equipo blanco a la senda del triunfo.

El encuentro, disputado en el histórico estadio del Pireo, comenzó complicado para los de Xabi Alonso, quienes llegaron a ir por detrás en el marcador. Sin embargo, la velocidad y precisión de Mbappé fueron determinantes para cambiar el rumbo del partido, igualando primero y anotando posteriormente tres goles más, vistiendo de “Hermes” en la ofensiva madridista. Vinicius también colaboró con una asistencia clave para el delantero francés.

La alineación del Real Madrid tuvo varias sorpresas. Ferland Mendy regresó tras 215 días de ausencia y ofreció seguridad en la defensa. Lunin ocupó la portería por la baja de Courtois, afectado por una gastroenteritis, y cumplió con intervenciones destacadas, aunque poco pudo hacer en los goles rivales.

En defensa, Trent destacó con un 90% de pases acertados, mientras que Carreras y Asencio cumplieron pese a las dificultades frente a los delanteros griegos. En el centro del campo, Valverde mostró versatilidad y Arda Güler se encargó de dirigir el juego, brindando a Mbappé el pase para uno de sus tantos. Camavinga y Ceballos también colaboraron en la recuperación y distribución del balón.

Con esta victoria, el Real Madrid rompe una racha de tres partidos sin ganar y recupera confianza en un escenario complicado. La actuación estelar de Mbappé, junto con el orden defensivo y la fluidez en el centro del campo, permitió a los blancos superar a un Olympiacos intenso y mantener vivas sus aspiraciones en la competición europea.