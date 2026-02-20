El futbolista de la AD Ceuta FC analiza el bache de resultados y muestra su confianza total en la plantilla de cara al duelo contra el Granada CF. «Personalmente voy a darlo todo y sé que mis compañeros también para que después del partido estemos todos felices», afirma el jugador.

La AD Ceuta FC se prepara para un momento crucial de la temporada. Tras varias semanas de resultados adversos, el equipo caballa busca recuperar su mejor versión al amparo de su afición. Abdoul Koné, pieza clave en el esquema ceutí, ha comparecido este viernes ante los medios para transmitir un mensaje de calma, ambición y compromiso antes de recibir este domingo al Granada CF.

Confianza frente a la racha negativa

Koné no ha eludido la realidad que atraviesa el equipo, reconociendo que las últimas jornadas han sido «complicadas», pero enmarcando este bache dentro de la normalidad de cualquier campaña. «Hay momentos así en la temporada. Estamos tranquilos, trabajando y confío en que todo va a ir muy bien», aseguró el futbolista, quien ve en el Alfonso Murube la llave para el cambio de dinámica.

Pasar página tras la polémica de Huesca

Uno de los puntos calientes de la comparecencia ha sido la polémica expulsión de Marcos en el anterior encuentro frente al Huesca. A pesar de que las imágenes parecen desmentir la gravedad de la acción, Koné ha abogado por la resiliencia: «Hemos visto que no era roja, pero no podíamos hacer nada. Tenemos que seguir nuestra línea y que nos dé igual que pasen ese tipo de cosas. Si jugamos como sabemos, vamos a ganar».

Ambición personal y mensaje a la grada

En el plano individual, el jugador se mostró más motivado que nunca y no ocultó su deseo de ser protagonista directo en el marcador. «Me encantaría meter goles mañana. Lo que quiero es marcar», confesó, adelantando que el equipo se dejará la piel sobre el verde.

Consciente del estado de ánimo de los seguidores tras no haber podido sumar puntos recientemente, Koné ha querido dedicarles unas palabras:

«Ellos siempre nos apoyan, en ningún momento nos han dejado solos». Objetivo común: «Mañana es muy importante. Tenemos que darles alegrías y vamos a estar fuertes en casa».

El encuentro contra el Granada CF se presenta como la primera de las dos «finales» consecutivas en casa que el Ceuta debe aprovechar para escalar posiciones y recuperar la sonrisa de un Murube que volverá a ser el jugador número doce.