La Inteligencia Artificial diseña su formación ideal basándose en el «prime» de cada jugador. El resultado es un 4-3-3 que busca el equilibrio perfecto entre magia y físico, pero que deja fuera a mitos como Pelé, Maradona o Cruyff.

¿Es posible diseñar un equipo de fútbol invencible? La Inteligencia Artificial ha aceptado el reto de confeccionar el mejor once inicial de todos los tiempos. Bajo la premisa de elegir a cualquier futbolista en su pico máximo de forma y aplicando una formación táctica realista, la IA ha optado por un 4-3-3 diseñado para dominar todas las facetas del juego.

La ‘Araña Negra’ bajo palos

Para la portería, la IA no ha dudado: Lev Yashin. El guardameta soviético, único portero en la historia con un Balón de Oro, es el elegido por su capacidad para revolucionar la posición. «Dominaba el área y mandaba como un central más», justifica la tecnología, destacando su personalidad competitiva.

Una defensa de hierro y largo recorrido

La zaga combina el liderazgo europeo con el «jogo bonito» de los laterales brasileños:

Laterales: Cafú (derecha) y Roberto Carlos (izquierda). Energía infinita y profundidad para un esquema que necesita amplitud total.

(derecha) y (izquierda). Energía infinita y profundidad para un esquema que necesita amplitud total. Centrales: Franz Beckenbauer y Paolo Maldini. La «elegancia absoluta» del alemán unida a la «inteligencia táctica y colocación» del eterno capitán del Milan.

El centro del campo: Control, Magia y Músculo

La medular elegida por la IA es una oda al equilibrio táctico, juntando a tres perfiles que dominaron sus épocas. Lothar Matthäus aporta el pulmón y el liderazgo físico; Zinedine Zidane la jerarquía y la magia técnica; y Xavi Hernández es el arquitecto encargado de marcar el ritmo y el control del juego.

Un tridente de la era moderna

Lo más sorprendente llega en la delantera. Pudiendo elegir a cualquier mito del pasado, la IA se decanta por el tridente que ha marcado los últimos 20 años del fútbol mundial: Leo Messi, Ronaldo Nazário y Cristiano Ronaldo. Según el análisis algorítmico, este ataque sería imparable: «Messi genera y finaliza desde la derecha, Ronaldo es el ‘9’ definitivo al espacio y Cristiano garantiza el remate constante al segundo palo».

La polémica: ¿Dónde están los Reyes?

Como todo debate futbolístico, la selección de la IA no está exenta de controversia. Al priorizar el equilibrio táctico y el ritmo del fútbol moderno, el sistema ha dejado fuera a nombres que para muchos son imprescindibles. Pelé y Maradona, los dos grandes astros del siglo XX, se quedan sin sitio en este once titular, al igual que Johan Cruyff y Di Stéfano. Figuras nacionales como Iker Casillas, Andrés Iniesta o Sergio Ramos tampoco han logrado entrar en el corte final.

Este «once de cristal» es, sin duda, una propuesta que combina lo mejor de la historia con la eficacia táctica, aunque para muchos aficionados, un equipo ideal sin ‘El Pelusa’ o ‘O Rei’ siempre será un equipo incompleto.