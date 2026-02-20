En su declaración ante la jueza, el conductor afirma que recogió al expresidente en el Palau sobre las 20:00 horas, tres horas después de que se constituyera el Cecopi. Asegura que durante el día no percibió ninguna anomalía: «Era un día normal».

CATARROJA (VALENCIA) – El proceso judicial que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha sumado hoy un testimonio clave. El chófer que trasladó al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha testificado este viernes ante la jueza de Catarroja, aportando detalles precisos sobre los horarios y movimientos de aquel día en el que fallecieron 230 personas.

Camino a L’Eliana tres horas tarde

El punto más crítico de la declaración se centra en el momento en que la población recibió el aviso masivo a los teléfonos móviles. Según el testigo, cuando el sistema Es-Alert sonó (a las 20:11 horas), él ya trasladaba a Mazón hacia el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana (Cecopi), pero aún no habían salido de la ciudad de Valencia.

Este dato confirma que el expresidente inició su desplazamiento hacia el centro de mando apenas diez minutos antes de la alerta masiva, a pesar de que el Cecopi llevaba reunido desde las 17:00 horas evaluando la gravedad de la catástrofe. El chófer ha precisado que salieron del Palau de la Generalitat sobre las 20:00 horas junto a un asesor, recogiendo en el camino a la jefa de prensa.

«Era un día normal»: la cronología del trayecto

El conductor ha descrito una jornada que, hasta media tarde, transcurrió sin señales de urgencia por parte del equipo del expresidente:

Mañana: Recogió a Mazón a las 8:40 horas. Tras un acto de Sanidad a las 12:00, regresaron al Palau.

Recogió a Mazón a las 8:40 horas. Tras un acto de Sanidad a las 12:00, regresaron al Palau. Comida: Mazón se fue a comer andando, algo que el chófer describe como «frecuente», y él mismo se retiró a las 14:00 horas al entender que ya no se le necesitaba.

Mazón se fue a comer andando, algo que el chófer describe como «frecuente», y él mismo se retiró a las 14:00 horas al entender que ya no se le necesitaba. Tarde: No recibió instrucciones hasta las 19:00 horas, cuando la secretaria de Mazón le llamó para informarle de que debía llevar al presidente a L’Eliana. En ese momento, el chófer se encontraba con los escoltas repostando los vehículos.

Sin conversaciones sobre la emergencia

El testigo ha afirmado que durante los trayectos no escuchó ninguna conversación sobre la emergencia meteorológica y que Mazón no le comentó nada al respecto en ningún momento. De hecho, ha asegurado que no fue consciente de la magnitud de lo que estaba ocurriendo hasta que llevaba «un rato» dentro del edificio de Emergencias en L’Eliana, donde oyó que la situación era crítica y las carreteras estaban cortadas.

Cotejo del teléfono corporativo

Para dar total veracidad a su relato, el chófer ha dado permiso expreso a la jueza para el cotejo de su teléfono móvil. El objetivo es comprobar la hora exacta de las llamadas recibidas por parte de la secretaría y las comunicaciones con los escoltas, dado que se realizaron desde un terminal corporativo al que el trabajador no tiene acceso documental.

La declaración concluyó señalando que, tras la larga reunión en el Cecopi, trasladó finalmente a Mazón a su domicilio particular entre la medianoche y la una de la madrugada del 30 de octubre.