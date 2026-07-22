El ciclo taurino, organizado por la empresa Lances de Futuro en colaboración con el Ayuntamiento, se celebrará entre el 18 y el 26 de julio en la plaza de toros de Cuatro Caminos con figuras como Morante de la Puebla.

La programación de la Feria de Santiago 2026 ya está definida para su celebración en la ciudad de Santander. El ciclo taurino, que tendrá como escenario la plaza de toros de Cuatro Caminos, se desarrollará entre el 18 y el 26 de julio. La organización del evento corre a cargo de la empresa Lances de Futuro, que cuenta para su desarrollo con la colaboración del Ayuntamiento de Santander.

El calendario previsto para esta edición contempla la celebración de un total de seis corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada y un concurso de recortadores. Esta oferta de festejos conforma la estructura principal de la feria en el coso santanderino a lo largo de los nueve días de actividad programados.

Dentro de la combinación de carteles del abono, la jornada del miércoles 22 de julio acogerá una corrida de toros en la que se lidiarán seis ejemplares pertenecientes a la ganadería de Puerto de San Lorenzo – La Ventana del Puerto. El cartel de este festejo estará integrado por los matadores de toros Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández, quienes harán el paseíllo en la plaza de Cuatro Caminos.