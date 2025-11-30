El entrenador de la AD Ceuta, José Juan Romero, se mostró exultante tras la nueva victoria de su equipo en casa, esta vez ante el Burgos CF, un triunfo que deja a los ceutíes durmiendo en puestos de playoff y reafirma la excelente dinámica del conjunto caballa.

“En esta categoría es fundamental sumar en casa y arañar fuera, algo que ya hemos hecho”, subrayó Romero, destacando los 18 puntos de 24 posibles logrados como locales. “Los números y la situación hablan por sí solos. Solo me queda felicitar a mis hombres y que podamos disfrutar de este momento, porque desde mañana ya habrá que pensar en la Copa”, añadió.

Con dos victorias consecutivas y una semana perfecta, el técnico reconoció que este escenario habría sido impensable a comienzos de temporada. “Si me lo preguntan en agosto, no me lo creería ni de lejos; pero después del partido ante el Dépor sabía que podíamos sumar estos seis puntos. No hay encuentro en el que mi equipo haya sido inferior. Ha competido siempre, incluso en las derrotas”, afirmó con convicción.

El choque ante el Burgos fue, a juicio de Romero, “un partido brillante del equipo entero”, tanto a nivel táctico como de interpretación del juego. “Sabíamos cómo y por dónde hacerles daño. Les dejamos tener el balón con intención para generarles peligro en las transiciones. Este equipo es muy difícil de jugarle, pero hemos estado muy sólidos, especialmente a balón parado”, explicó.

El técnico también quiso destacar el papel de jugadores concretos. Matos, autor del gol, volvió a ser decisivo actuando por dentro: “Llegó como competencia para el lateral, pero cuando empezamos a meterlo por dentro lo interpretó a la perfección. Lleva tres goles y varias asistencias, generando espacios y sumando muchísimo”. Asimismo, puso en valor el partido de Cristian y la buena actuación de Anuar en su rol por la derecha: “Están entendiendo lo que queremos en el campo. Estamos sumando talento y trabajo”.

Por último, Romero mostró su preocupación por la incertidumbre en los finales de partido debido a decisiones arbitrales y revisiones. “Uno no sabía si celebrar, si era penalti o fuera de juego. Los jugadores ya no saben ni si pueden celebrar un gol. Es el fútbol moderno y hay cosas que habría que revisar para que todo sea más ágil”, concluyó.

Con esta victoria, el Ceuta confirma su gran momento de forma y afronta con ilusión los próximos compromisos, instalado con mérito en la zona noble de la clasificación.