La comparecencia de José Juan Romero tras el Deportivo–Ceuta fue breve, apenas dos preguntas, pero cargada de un mensaje contundente. El técnico ceutí no ocultó su profundo malestar por las decisiones arbitrales y, especialmente, por la falta de intervención del VAR en varias acciones que, a su juicio, volvieron a perjudicar de forma evidente a su equipo.

Romero comenzó con una crítica velada al reciente comportamiento de otros entrenadores:

“Está claro que la moda, o creo que la norma, es hablar en rueda de prensa para que te respeten más. Por lo visto eso se premia”, afirmó, en una frase que muchos interpretaron como referencia a Iván Ania, técnico del Córdoba, quien criticó al colegiado en su día y vio cómo en la siguiente jornada se revocaba la roja a uno de sus futbolistas.

El enfado del técnico caballa fue creciendo:

“El Ceuta está cansado. Constantemente se falta el respeto al escudo y a las decisiones. Nos vamos con tres jugadores lesionados. Saldrá la foto de cómo se va la pierna de Cristian, de cómo puede tener Bassinga una lesión de bastante tiempo; la acción de Matos es roja. Y luego, para colmo, dan cuatro minutos de descuento. No hemos tenido cuatro minutos de descuento ni en el día del juicio del señor. Pero es algo a lo que estamos acostumbrados”, lamentó.

Romero subrayó especialmente la acción en la que, según él, Noubi debió ser expulsado por un pisotón sobre Matos, que tuvo que ser sustituido. Bassinga, recién recuperado, entró en el minuto 61 y tuvo que abandonar el campo en el 79. Cristian también terminó muy tocado.

El técnico arremetió además contra la actuación del VAR:

“Al Ceuta lo deben respetar; no sé si el VAR se queda sin luz cuando hay que mirar las jugadas del Ceuta. Me parece que sí porque nunca ven nada, y nunca es nunca”, denunció con rotundidad, aunque aclaró que no atribuía directamente la derrota a estas decisiones.

Tres derrotas injustas para un equipo que compite

El Ceuta vive su momento más complicado tras encadenar ocho jornadas sin perder, pero las tres derrotas consecutivas ante Córdoba, Leganés y Deportivo no reflejan el rendimiento real del equipo. En todos los encuentros el conjunto caballa ofreció una imagen sólida y competitiva, pero terminó castigado por errores puntuales y, según el club considera, decisiones arbitrales que están afectando gravemente su trayectoria.

Este miércoles, el equipo retomará el partido frente al Almería con la urgencia de frenar la dinámica y con un vestuario visiblemente cansado de sentirse, una vez más, perjudicado.