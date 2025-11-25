El Real Madrid afrontará el duelo de Champions ante el Olympiacos con una baja tan inesperada como sensible. Thibaut Courtois abandonó esta mañana la Ciudad Deportiva de Valdebebas antes del inicio del entrenamiento y no viajará a Atenas debido a una gastroenteritis que lo deja completamente fuera de combate.

El portero belga, intocable hasta ahora bajo las órdenes de Xabi Alonso, no pudo completar la última sesión previa al choque europeo, un contratiempo que llega en un momento clave de la temporada y que obliga al técnico a reconfigurar su plan en la portería.

Parte médico oficial

El club confirmó la noticia a través de un comunicado. “Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución”, informó la entidad.

Courtois se suma así a una lista de ausencias ya de por sí preocupante para el técnico: Carvajal, Militao y Alaba continúan fuera, mientras que Huijsen no se entrenó y está a la espera de nuevas pruebas. En el lado positivo, Xabi confía en recuperar en breve a Rüdiger, Tchouaméni y Mastantuono, aunque su participación en Grecia aún no está garantizada.

Lunin, ante su primera oportunidad del curso

Hasta ahora, Courtois había disputado todos los encuentros oficiales de la temporada. Su baja abre la puerta al debut de Andriy Lunin, que podría estrenarse este curso como titular en Champions. Le acompañarán en la convocatoria Fran González, previsiblemente como segundo portero, y el juvenil Javi Navarro, ya que Sergio Mestre no está inscrito en la competición.

Xabi Alonso deberá ahora decidir cómo rearmar al equipo ante un compromiso exigente y en un escenario complicado, con la ausencia de su guardián bajo palos como principal desafío.