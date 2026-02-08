Las chinches de cama son pequeños insectos que se alimentan de sangre humana. Siguen siendo una de las plagas domésticas más difíciles de detectar y eliminar. Se esconden en lugares pequeños y cercanos a las zonas de descanso. Por eso, una infestación puede avanzar durante semanas sin que nadie lo note, hasta que los signos se hacen evidentes.

Los expertos en control de plagas advierten de que las chinches no viven solo en el colchón o las sábanas. Dentro del hogar existen muchos lugares ocultos donde se refugian durante el día. Buscan zonas sin luz y con poco movimiento. Esto hace que su detección sea más complicada si no se revisan bien los puntos clave de la vivienda.

Un escondite inesperado: muebles y grietas

Aunque su nombre haga pensar que solo están en la cama, las chinches se mueven con facilidad. Tras alimentarse por la noche, se esconden en espacios oscuros y protegidos, siempre cerca de las personas. Uno de sus refugios más comunes son los somieres y la estructura del colchón. Suelen esconderse en costuras, pliegues y uniones de tela.

También es habitual encontrarlas en muebles tapizados, como sofás, sillones o sillas acolchadas. Se ocultan en las costuras y en zonas poco visibles. Las grietas de paredes, suelos o zócalos son otro refugio frecuente, ya que son estrechas y difíciles de revisar. Además, las maletas y objetos personales pueden introducir chinches en casa, sobre todo después de un viaje.

Este comportamiento responde a su forma de vida. Buscan lugares protegidos y cercanos a su fuente de alimento. Así pueden sobrevivir y reproducirse sin ser detectadas.

Señales de infestación que no debes ignorar

Detectar una infestación a tiempo es clave para evitar que se extienda. Uno de los signos más comunes son las manchas oscuras en las sábanas o el colchón. Suelen ser restos que dejan tras alimentarse. También pueden aparecer pequeños puntos de sangre en la ropa de cama.

Otro indicio habitual son las picaduras en línea o en grupo en la piel. Suelen aparecer después de dormir, ya que las chinches se alimentan varias veces durante la noche. Ante estos síntomas, se recomienda revisar no solo el colchón. También conviene comprobar los muebles cercanos, el somier y los objetos que hayan estado en contacto con ropa o equipaje reciente.

Prevención y revisión regular

Los profesionales aconsejan hacer revisiones periódicas y detalladas. Son especialmente importantes después de viajar, comprar muebles de segunda mano o recibir visitas en casa. Revisar las costuras del colchón, separar los muebles de la pared y comprobar grietas ayuda a detectar el problema a tiempo. También es recomendable revisar bolsas y maletas antes de guardarlas.

Si existe una sospecha clara de infestación, recurrir a un servicio profesional suele ser la opción más eficaz. El tamaño reducido de las chinches y su capacidad para esconderse hacen que su eliminación sea difícil sin ayuda especializada.