El sorteo diario de la Bonoloto, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, se ha celebrado este sábado 21 de marzo de 2026, repartiendo premios entre los acertantes de toda España.

Este juego, uno de los más populares del calendario, ofrece premios en distintas categorías según el número de aciertos obtenidos.

Combinación ganadora de hoy

Números premiados: 03, 06, 16, 17, 48 y 49

Complementario: 43

Reintegro: 9

🏆 Cómo funciona el sorteo

En la Bonoloto se extraen seis números del 1 al 49, además de un número complementario y un reintegro:

6 aciertos: Primera Categoría

5 + Complementario: Segunda Categoría

5, 4 y 3 aciertos: premios inferiores

Reintegro: devolución del importe de la apuesta

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios pueden cobrarse en cualquier administración oficial de loterías. Los importes inferiores a 2.000 € se abonan directamente en el punto de venta. Los superiores deben gestionarse en entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el boleto fue adquirido online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar el premio es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

La Bonoloto vuelve a celebrarse el lunes 23 de marzo de 2026, con una nueva combinación ganadora y más oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.