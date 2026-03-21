El sorteo de La Primitiva, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, se ha celebrado este sábado 21 de marzo de 2026, repartiendo premios entre los acertantes de toda España.



Este sorteo, uno de los más populares del calendario, ofrece premios en distintas categorías según el número de aciertos.

🎯 Combinación ganadora de hoy

Números premiados: 18, 32, 37, 39, 42 y 47

Complementario: 4

Reintegro: 5

Con esta combinación, los jugadores optan a premios desde la Primera Categoría (6 aciertos) hasta categorías inferiores y reintegro.

🏆 Cómo funciona el sorteo

En La Primitiva se extraen seis números del 1 al 49, además de un número complementario y un reintegro:

6 aciertos: premio de Primera Categoría (bote)

5 + Complementario: Segunda Categoría

5, 4 y 3 aciertos: premios menores

Reintegro: devolución del importe de la apuesta si coincide

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios pueden cobrarse en administraciones oficiales de lotería. Los importes inferiores a 2.000 € se pagan directamente en el punto de venta, mientras que los superiores deben gestionarse en entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el boleto fue adquirido online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar los premios es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

El próximo sorteo de La Primitiva se celebrará el lunes 23 de marzo de 2026, con nuevas oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.