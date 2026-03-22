El Mundial de Motociclismo afronta este domingo su segunda cita de la temporada 2026. Marc Márquez busca su victoria número 100 ante el empuje del líder Pedro Acosta en el estreno del Autódromo Ayrton Senna.

El Mundial de MotoGP vive este domingo una jornada histórica con la disputa del Gran Premio de Brasil. Tras 22 años de ausencia en el calendario, la categoría reina regresa al gigante sudamericano para estrenar el Autódromo Internacional Ayrton Senna, en Goiania. La expectación es máxima en una parrilla que llega a esta segunda prueba del año con Pedro Acosta como sorprendente líder del campeonato tras su brillante actuación en Tailandia.

El joven piloto murciano de KTM defiende por primera vez el liderato de la clasificación general en un trazado completamente desconocido para los 22 pilotos de la parrilla. Acosta, apodado ‘El Tiburón de Mazarrón’, llega con siete puntos de ventaja sobre Marco Bezzecchi, quien se ha postulado como la gran amenaza a lomos de su Aprilia.

Marc Márquez, ante el reto de la victoria número 100

El vigente campeón del mundo, Marc Márquez, afronta este domingo un desafío mayúsculo. Tras un inicio accidentado en Buriram donde no pudo puntuar en la carrera dominical, el de Cervera busca en Goiania el que sería su triunfo número 100 en la categoría reina. Márquez, especialista consumado en adaptarse a circuitos nuevos —como ya demostró en Austin, Termas de Río Hondo o Balaton Park—, confía en su capacidad de improvisación para compensar el diseño de una pista que cuenta con nueve curvas a la derecha y solo cinco a la izquierda.

El piloto de Ducati oficial tiene como objetivo prioritario sumar sus primeros puntos importantes de la temporada para no perder la estela de Acosta y Bagnaia en la lucha por el que sería su noveno título mundial, igualando así el registro histórico de Giacomo Agostini.

Un trazado inédito para la parrilla

El circuito de Goiania, con una longitud de 3.835 metros, supone un enigma técnico para equipos y proveedores de neumáticos. Al no haberse realizado test previos, los pilotos partirán hoy con la información recogida en las sesiones de práctica del viernes y sábado. La carrera de la categoría reina está programada a un total de 31 vueltas, donde la gestión del desgaste en un asfalto nuevo será la clave para alcanzar el podio.

Horario: ¿A qué hora empieza hoy la carrera de MotoGP?

La actividad en el Autódromo Ayrton Senna comenzará a primera hora de la tarde (horario peninsular español) con el Warm Up, dando paso a las carreras de las tres categorías:

Carrera de Moto3: 16:00 horas (24 vueltas).

16:00 horas (24 vueltas). Carrera de Moto2: 17:15 horas (26 vueltas).

17:15 horas (26 vueltas). Carrera de MotoGP: 19:00 horas (31 vueltas).

Dónde ver el GP de Brasil de MotoGP por televisión

En España, la carrera de este domingo se puede seguir en directo a través de la plataforma DAZN, poseedora de los derechos de emisión. El Gran Premio también estará disponible para los abonados de Movistar Plus+ (dial 70) y mediante el servicio oficial del campeonato, el MotoGP Videopass. La retransmisión contará con un despliegue especial para analizar la vuelta de Brasil al Mundial tras dos décadas de espera.