La ONCE ha celebrado este sábado 21 de marzo de 2026 sus sorteos habituales de fin de semana, con el Sueldazo Fin de Semana como principal protagonista junto al Super ONCE.



Sueldazo de la ONCE – Resultado de hoy

Número: 10763

Serie: 018

Reintegro: 3

Premios adicionales:

05374 — Serie 024

52609 — Serie 014

66004 — Serie 021

78686 — Serie 055

Este sorteo ofrece un premio principal de 300.000 € al contado más 5.000 € al mes durante 20 años, además de premios secundarios para otras combinaciones premiadas.

Super ONCE – Resultado de hoy

En el sorteo de Super ONCE, celebrado en varias extracciones durante el día, se publican diferentes combinaciones ganadoras.

Por ejemplo, una de las combinaciones del día ha sido:

03, 06, 09, 10, 12, 30, 34, 38, 42, 45, 46, 47, 50, 63, 65, 69, 75, 76, 77 y 83

Los premios dependen del número de aciertos obtenidos por los participantes en sus apuestas.

🔺Triplex – Resultados de hoy

En el juego Triplex, también celebrado hoy, se han registrado distintos resultados a lo largo del día:

Sorteo 1: 106

Sorteo 2: 505

Sorteo 4: 358

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en los centros de la ONCE, entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el cupón fue adquirido online.

• Caducidad: Tienes un plazo de 30 días naturales para reclamar tu premio.

• Sorteo de mañana: Recuerda que mañana domingo hay una nueva oportunidad con el Sueldazo de fin de semana.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE.