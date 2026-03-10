El número uno del mundo y la leyenda serbia compartieron una jornada de golf en Indian Wells. Novak Djokovic quedó impactado por la rápida progresión del murciano en este deporte: «¿Hay algo en lo que no seas bueno?».

La relación entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz sigue dejando momentos para el recuerdo fuera de las pistas de tenis. En el marco del Masters 1000 de Indian Wells, ambos tenistas decidieron cambiar las raquetas por los palos de golf para compartir una jornada de relax que ha terminado dejando una anécdota «brutal», en palabras del propio serbio.

Un talento natural que asusta

Durante una comparecencia ante los medios, Djokovic relató con asombro cómo fue ver jugar al joven español. Lo que más impactó a «Nole» no fue solo la potencia de Alcaraz, algo ya conocido, sino su increíble capacidad para aprender y ejecutar golpes de alta dificultad en un deporte que no es el suyo.

«Es muy loco», confesó Djokovic al describir la facilidad con la que Alcaraz golpeaba la bola. «Estábamos allí con Sascha (Zverev) y otros compañeros, y Carlos empezó a pegar unos golpes largos y rectos desde el primer momento. Le miré y le dije: ‘¿Es que hay algo en lo que no seas bueno?'».

La anécdota resalta la competitividad y el «ojo» atlético de Alcaraz, quien admitió estar trabajando en su juego de golf para poder desafiar a otros tenistas conocidos por su nivel en el green, como Casper Ruud o Taylor Fritz.

Respeto máximo entre épocas

Este encuentro no es un hecho aislado, sino una muestra más de la excelente sintonía entre los dos máximos exponentes del tenis actual. Hace apenas unos días, se viralizó otro video de ambos encontrándose en las instalaciones del torneo, donde Alcaraz intentaba «esconderse» de Djokovic en un tono bromista, provocando las risas de los presentes.

Djokovic, que recientemente elogió la madurez de Alcaraz afirmando que «es tan bueno que puede ganar cualquier torneo en el que participe», parece haber encontrado en el murciano no solo a su mayor rival en la pista, sino a un compañero de fatigas con el que compartir retos, incluso lejos de la red de tenis.

El golf, el refugio de las estrellas

Indian Wells, conocido como el «Paraíso del Tenis», es el lugar idóneo para estas actividades debido a los espectaculares campos de golf que rodean el desierto californiano. Alcaraz ya había mencionado su intención de jugar algunos hoyos para desconectar de la presión del torneo: «Fue muy divertido, aunque solo pudimos jugar algunos hoyos por el tiempo. Sigo trabajando para poder competir con estos chicos», señaló el murciano.

Mientras ambos avanzan en el cuadro individual, esta anécdota deja claro que, ya sea con una raqueta o con un palo de golf en la mano, Carlos Alcaraz ha llegado para dejar boquiabiertos incluso a los más grandes de la historia.