El central francés llegaría gratis con un contrato de 4+1 años. Mourinho da el visto bueno a su incorporación para paliar la crisis de lesiones en la zaga blanca.

El Real Madrid tiene claro que su prioridad absoluta para el próximo proyecto deportivo es reconstruir una línea defensiva que ha quedado completamente devastada por las lesiones en las últimas dos temporadas. Con la marcha de Alaba, la baja de larga duración de Militao, los problemas crónicos de Rüdiger y la reciente recaída de Mendy, el club blanco se ha fijado como objetivo mínimo incorporar a dos o tres centrales.

En este escenario de urgencia, Ibrahima Konaté se ha convertido en el gran objetivo de Florentino Pérez, quien está a un paso de cerrar su contratación si logra la reelección presidencial el próximo domingo.

Un coloso físico a coste cero

A sus 27 años, el internacional francés se encuentra libre tras desvincularse oficialmente del Liverpool, habiendo rechazado sistemáticamente todas las ofertas de renovación de los reds. El propio futbolista ya se despidió de la afición inglesa en sus redes sociales: “No es una despedida fácil, pero es la hora de un nuevo reto y de un nuevo capítulo”.

El Real Madrid planea repetir la exitosa fórmula aplicada en su día con Alaba, Rüdiger o Mbappé: aprovechar la carta de libertad del jugador para ahorrarse el traspaso, negociando únicamente una prima de fichaje. El acuerdo que Florentino Pérez tiene prácticamente atado con el entorno del central contempla un contrato de cuatro temporadas más una opcional.

El perfil de Konaté: Con 1,94 metros de estatura y 95 kilos de peso, el central criado en París destaca por un físico portentoso y una gran contundencia en los duelos individuales, un perfil que encaja a la perfección con el estilo de juego de José Mourinho, el técnico elegido por Florentino Pérez si gana los comicios.

El «voto» de Mbappé y la competencia europea

El fichaje cuenta con un aval de peso dentro del vestuario: Kylian Mbappé. El astro francés, amigo cercano de Konaté, ya ha transmitido a la directiva que su compatriota sería un refuerzo ideal. Su llegada ampliaría la notable colonia gala en Valdebebas, donde ya militan el propio Mbappé, Camavinga y Mendy.

Sin embargo, el Real Madrid no está solo en la carrera. Clubes de la talla del Bayern Múnich, el PSG y la zona noble de la Premier League también pretenden al jugador. Ante el riesgo de que su valor se dispare aún más tras el próximo Mundial con la Francia de Deschamps, la candidatura de Florentino Pérez busca acelerar y estampar la firma de manera inminente. La oposición, liderada por Riquelme, también se mueve con rapidez consciente de la oportunidad de mercado.

La Fábrica como plan de respaldo

A pesar de que la llegada de Konaté (y posiblemente otro central de garantías) es prioritaria, el Real Madrid no perderá de vista el talento de su cantera para completar la rotación defensiva de los próximos años:

Raúl Asencio (23 años): Consolidado en el primer equipo y con contrato hasta 2031, hará la pretemporada bajo las órdenes de Mourinho.

Consolidado en el primer equipo y con contrato hasta 2031, hará la pretemporada bajo las órdenes de Mourinho. Joan Martínez (18 años): Flamante campeón de la Youth League y actual titular en el Castilla durante el playoff de ascenso.

Flamante campeón de la Youth League y actual titular en el Castilla durante el playoff de ascenso. Lamini Fati (20 años): Central contundente y con buena salida de balón, que encandiló a Florentino Pérez en el último partido del filial ante el Sabadell.

Central contundente y con buena salida de balón, que encandiló a Florentino Pérez en el último partido del filial ante el Sabadell. Víctor Valdepeñas ‘Valde’ y Diego Aguado: Dos jóvenes perlas de 19 años que ya saben lo que es debutar o entrenar con el primer equipo.