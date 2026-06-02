El campeón hispanogeorgiano revela los métodos tecnológicos de vanguardia que utiliza en su campamento de entrenamiento previo al enfrentamiento contra Justin Gaethje el próximo 14 de junio.

La cuenta atrás para el histórico evento UFC 250 Freedom ha entrado en su fase más crítica, e Ilia Topuria no está dejando absolutamente nada al azar. El peleador hispanogeorgiano ha vuelto a sacudir las redes sociales al compartir una nueva entrega de su aclamada serie documental en YouTube, titulada ‘Camino a la Casa Blanca’. En este último episodio, grabado en el epicentro de su preparación de cara al combate del próximo 14 de junio contra el estadounidense Justin Gaethje por el campeonato mundial del peso ligero, el monarca muestra los avanzados e insólitos métodos científicos con los que optimiza sus capacidades físicas y cognitivas.

Bajo la premisa de que en el deporte de máxima competición el descanso es un factor tan determinante como el propio esfuerzo en el gimnasio, Topuria fue tajante: “Entrenar más no siempre es entrenar mejor. Escuchar el cuerpo, cuidar cada detalle y llegar al 100% también es parte del trabajo”. La expectación de los aficionados es máxima; la publicación ha rebasado las 300.000 reproducciones y sumado miles de interacciones en apenas unas horas.

Bio-hackeo y enfoque mental antes del combate

El punto de partida de su sesión diaria de optimización consiste en la utilización del dispositivo Vielight, un sistema de fotobiomodulación cerebral. Equipado con un casco de diseño disruptivo y aplicadores intranasales, Topuria utiliza esta tecnología de luz infrarroja para agilizar la recuperación mental antes de las sesiones de alta intensidad.

“Esto es neuroestimulación infrarroja y sirve para varias cosas: mejorar el enfoque, la recuperación mental, el sueño… Estos secretos no os los cuentan por ahí. Yo en lo que más lo noto, es en el enfoque antes de entrenar. Ni 100 cafés igualan al efecto de esto, estoy superenfocado. Lo he utilizado en todos mis campamentos y siempre me ha funcionado muy bien”, detalló el peleador mientras completaba el protocolo de 15 minutos, el cual cuenta con modos diferenciados para la activación pre-entreno y el descanso nocturno.

Neuroactivación y precisión ecoguíada en la jaula

Posteriormente, el enfoque se desplaza de la mente a la biomecánica dentro de la jaula. En el metraje se aprecia la intervención de Raúl Valdesuso, especialista en rehabilitación y parte fundamental del equipo de Topuria. Valdesuso realiza una neuroactivación del nervio espinal con el fin específico de potenciar la musculatura del trapecio y la elevación de los hombros.

“Esto en un luchador es fundamental: que mantenga la misma actividad y que no haya fatiga. Es una activación corta, de efecto muy cortoplacista”, explicó el especialista, aludiendo a los severos requerimientos físicos que implica mantener la guardia alta durante múltiples asaltos de intercambio simulado (sparring).

Para contrarrestar la inmensa carga muscular acumulada tras las intensas sesiones de golpeo dirigidas por su entrenador de boxeo, Javi Climent, el equipo médico aplica neuromodulación percutánea ecoguíada. Esta técnica de precisión quirúrgica introduce finas agujas junto al tejido nervioso para resetear la tensión y disminuir drásticamente la rigidez de los deltoides y trapecios.

El impacto de estas terapias se refleja de inmediato en las sensaciones del campeón: “Sentía que los hombros me pesaban una tonelada. Llegó, me hizo un par de técnicas y me quitó todo ese peso de encima. Obviamente, después se nota en el rendimiento. La recuperación es igual de importante que el entrenamiento porque de nada vale que te mates entrenando si tus músculos no están al 100%”, concluyó un Topuria que se reporta listo y en un estado de forma impecable para redefinir los límites de la élite el próximo 14 de junio.

Claves tecnológicas del campamento de Ilia Topuria:

Dispositivo Vielight: Estimulación transcraneal e intranasal con luz infrarroja para maximizar el enfoque y la claridad cognitiva pre-entrenamiento.

Estimulación transcraneal e intranasal con luz infrarroja para maximizar el enfoque y la claridad cognitiva pre-entrenamiento. Neuroactivación Espinal: Trabajo preventivo focalizado en el nervio espinal para eliminar la fatiga prematura en hombros y mantener la guardia alta.

Trabajo preventivo focalizado en el nervio espinal para eliminar la fatiga prematura en hombros y mantener la guardia alta. Neuromodulación Percutánea: Aplicación ecoguíada de microagujas junto al tejido nervioso para aliviar la sobrecarga acumulada en trapecios y deltoides tras el sparring.